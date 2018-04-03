HABER

Orgeneral Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi.

Eski HSYK üyesi cezaevinde öldüEski HSYK üyesi cezaevinde öldü
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!
Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorumSoylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Genelkurmay Başkanlığı Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.