Orgeneral Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi.