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Orgeneral Akar, Sudan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bashir'i Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşıladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamal Abdel Maarouf Al-Mahi Bashir ile bir araya geldi.

Akar, Bashir'i Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.

Türkiye ve Sudan'ın milli marşlarının askeri bando tarafından çalınmasıyla başlayan törende Orgeneral Bashir, tören kıtasını "Merhaba asker" ifadeleriyle selamladı.

Karşılama töreninin ardından Orgeneral Akar ve Orgeneral Bashir, Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.

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