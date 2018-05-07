Orgeneral Akar, Sudan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamal Abdel Maarouf Al-Mahi Bashir ile bir araya geldi.
Akar, Bashir'i Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.
Türkiye ve Sudan'ın milli marşlarının askeri bando tarafından çalınmasıyla başlayan törende Orgeneral Bashir, tören kıtasını "Merhaba asker" ifadeleriyle selamladı.
Karşılama töreninin ardından Orgeneral Akar ve Orgeneral Bashir, Genelkurmay Karargahı'nda görüştü.
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