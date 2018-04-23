Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen terör faaliyetlerine ilişkin bilgilerin TSK’nın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşıldığını anımsatarak, "TSK’nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin" dedi.
TBMM’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde başladı. Resepsiyona, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın yanı sıra bakanlar ve kuvvet komutanları da katılıyor. Basın mensuplarınca Orgeneral Akar’a Tel Rıfat’taki terör odaklarına yönelik çalışmalar soruldu. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen terör faaliyetlerine ilişkin bilgilerin TSK’nın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşıldığını hatırlatan Akar, "Sakladığımız hiçbir şey yok. TSK’nın sosyal paylaşım sitelerini takip edin. Oradan bilgileri paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Hatta bazıları ’fazla bilgi veriyorsunuz’ diyor" ifadelerini kullandı.
"Washington’da bir teknik komiteniz var. Bu teknik komitenin çalışmaları devam ettiği belirtiliyor. Amerikan heyetiyle çalışmalar yürütülüyor mu?" şeklindeki bir soruya ise Akar, "Bütün çalışmalar devam ediyor. Her yerde çalışmalar var, komiteler var. Bunlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili bakanlıklar zamanında ve yerinde gerekli açıklamaları yapıyor" cevabını verdi.
Akar, Suriye’de gerginliğin azaltılması için her türlü çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.
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