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Orgeneral Akar ve Fidan darbe davasına müdahil oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, emekli Orgeneral İhsan Uyar ve CHP'nin aralarında olduğu müştekilerin davaya müdahillik talepleri kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 3'ü sivil 151 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan Ramazan T, geçmişte FETÖ yapılanması ile bağı bulunduğunu, Kara Harp Okulu öğrencisi olduğu dönemden de sanık eski teğmen Mehmet Fatih Armağan'ı tanıdığını anlattı.

Ramazan T, pilot kursu gördükleri dönemde Ankara Yenimahalle'deki bir FETÖ evinde sanık Armağan ile tanıştırıldığını dile getirdi.

Talimatla ifadesi alınan tanık Turgut E, Mardin Nusaybin'de subay olarak görev yaptığını, sanık Mikail Aydoğan'ı Kara Harp Okulundan tanıdığını belirtti.

Akif kod adlı FETÖ üyesinin çağırması üzerine gittiği FETÖ sohbetinde sanık Aydoğan ile karşılaştıklarını dile getiren Turgut E, Akif'in belirlediği aralıklarla sohbetlere katılmalarını istediğini ve kendi aralarında telefon irtibatının olmaması telkininde bulunduğunu anlattı.

Beyanların ardından, bazı kişi ve kurumların davaya müdahillik talepleri okundu.

İddia makamının görüşünü alan mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, emekli Orgeneral İhsan Uyar ve CHP'nin aralarında olduğu bazı kişi ve kurumların davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Davaya müdahillik talebi kabul edilenler arasında, 15 Temmuz gazileri ve şehitlerinin yakınları ile bazı MİT personeli de bulunuyor.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı

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