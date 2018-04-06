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Orgeneral Akar'dan Anadolu Ajansına kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'yı arayarak, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Orgeneral Akar, telefonla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı aradı.

AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Orgeneral Akar, ajansın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ileterek, başarı dileklerini ifade etti.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar

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