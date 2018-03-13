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Orgeneral Akar'dan askeri tıp camiasına kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:42 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: - "Askeri tıp camiasının siz değerli mensupları, yerinde ve zamanında tıbbi destek verebilmek maksadıyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden güvenlik güçlerimizle birlikte omuz omuza hareket ederek Türk Silahlı Kuvvetlerindeki silah ve mesai arkadaşlığının en güzel örneklerini sergilemektesiniz"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, askeri tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Orgeneral Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlığın, insana bahşedilmiş en büyük hazine, huzur ve mutluluğun ise temel kaynağı olduğunu belirterek, bu bağlamda, askeri tıp camiasının fedakar çalışanlarının, üstlendikleri meşakkatli ancak bir o kadar da yüce vazifelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına hayati derecede önemli hizmetler sunduğunu kaydetti.

Askeri tıp camiası mensuplarının, yerinde ve zamanında tıbbi destek verebilmek maksadıyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden güvenlik güçleriyle omuz omuza hareket etiğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki silah ve mesai arkadaşlığının en güzel örneklerini sergilediğini vurgulayan Akar, "14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olmuş sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere ebediyete intikal eden sağlık personelimizi rahmet, gazi olanları minnetle anıyor; emekli ve çalışan tüm askeri sağlık personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.

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14 Mart Tıp Bayramı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar

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