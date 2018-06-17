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Orgeneral Akar'dan Babalar Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 08:13 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: - "Evladının mutluluğunu kendi mutluluğu gören ve çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için büyük emek harcayan, iyi ve kötü günlerimizde yanı başımızda bulunarak tecrübeleriyle bizlere rehberlik yapan gurur kaynağımız kıymetli babalarımızın rızasını kazanmak, onlara karşı her zaman vefalı olmak en önemli toplumsal değerlerimiz arasındadır"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Evladının mutluluğunu kendi mutluluğu gören ve çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için büyük emek harcayan, iyi ve kötü günlerimizde yanı başımızda bulunarak tecrübeleriyle bizlere rehberlik yapan gurur kaynağımız kıymetli babalarımızın rızasını kazanmak, onlara karşı her zaman vefalı olmak en önemli toplumsal değerlerimiz arasındadır." ifadesini kullandı.

Orgeneral Akar, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, varlıklarıyla daima güç veren, zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, sevgi, saygı ve güven abidesi kıymetli babaların "Babalar Günü"nü kutladı.

Hayatın her anında örnek alınan saygıdeğer babaların, toplumun temeli olan aile müessesinin korunmasında, milli ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak millet olma vasfının idamesinde önemli roller üstlendiğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Evladının mutluluğunu kendi mutluluğu gören ve çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için büyük emek harcayan, iyi ve kötü günlerimizde yanı başımızda bulunarak tecrübeleriyle bizlere rehberlik yapan gurur kaynağımız kıymetli babalarımızın rızasını kazanmak, onlara karşı her zaman vefalı olmak en önemli toplumsal değerlerimiz arasındadır."

Orgeneral Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların kıymetli babalarının, 'Babalar Günü'nü kutlarken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çok kıymetli babalarına, gösterdikleri metanet için saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, şu anda vatanımızın ve dünyanın her köşesinde, karada, denizde ve havada gece gündüz demeden büyük bir özveri ve kahramanlıkla görevlerini ifa eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve onların çok kıymetli babalarının da 'Babalar Günü'nü kutluyor; kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor; ebediyete intikal etmiş bütün babalarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum."

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