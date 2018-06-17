Orgeneral Akar'dan Babalar Günü mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Evladının mutluluğunu kendi mutluluğu gören ve çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için büyük emek harcayan, iyi ve kötü günlerimizde yanı başımızda bulunarak tecrübeleriyle bizlere rehberlik yapan gurur kaynağımız kıymetli babalarımızın rızasını kazanmak, onlara karşı her zaman vefalı olmak en önemli toplumsal değerlerimiz arasındadır." ifadesini kullandı.

Orgeneral Akar, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, varlıklarıyla daima güç veren, zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, sevgi, saygı ve güven abidesi kıymetli babaların "Babalar Günü"nü kutladı.

Hayatın her anında örnek alınan saygıdeğer babaların, toplumun temeli olan aile müessesinin korunmasında, milli ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak millet olma vasfının idamesinde önemli roller üstlendiğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Evladının mutluluğunu kendi mutluluğu gören ve çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için büyük emek harcayan, iyi ve kötü günlerimizde yanı başımızda bulunarak tecrübeleriyle bizlere rehberlik yapan gurur kaynağımız kıymetli babalarımızın rızasını kazanmak, onlara karşı her zaman vefalı olmak en önemli toplumsal değerlerimiz arasındadır."