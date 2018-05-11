Orgeneral Akar'dan engelli gence yakın ilgi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, EFES-2018 Tatbikatı kapsamında açılan silah sergisi ziyaretinde, genetik bir rahatsızlığı bulunan Şendoğan Ege Katmerci isimli gençle bir araya geldi.
Alınan bilgiye göre, İzmir'de devam eden EFES-2018 Tatbikatı kapsamında açılan silah sergisini ziyaret eden Orgeneral Akar, genetik bir rahatsızlığı bulunan Katmerci'yle de buluştu.
Katmerci ile özel olarak ilgilenen Akar, ona sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.
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