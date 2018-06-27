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Orgeneral Akar'dan Münbiç görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 20:00 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti ile yaptığı telefon görüşmesinde "Münbiç yol haritası" konusunu ele aldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, "Münbiç yol haritası"na ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın bugün Scaparrotti ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan "Münbiç yol haritası" doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konuları ele alındı ve NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı münbiç TSK

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