HABER

Orgeneral Akar'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 21:31 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kayseri'de şehit Piyade Uzman Çavuş Muratdağı ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Doğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri'de şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve Batman'ın Hasankeyf ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan için Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, törenin ardından şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Flaş... Teröristler kıstırıldı! Arama yapılıyorFlaş... Teröristler kıstırıldı! Arama yapılıyor
Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadıKalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı
Sinemada dehşet!Sinemada dehşet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Başpehlivana silahlı saldırı!

Başpehlivana silahlı saldırı!

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Diyarbakır'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi (AFAD-Son depremler)

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.