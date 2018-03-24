Orgeneral Akar'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri'de şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve Batman'ın Hasankeyf ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan için Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, törenin ardından şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.