HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Orgeneral Akar'dan terörle mücadelede iş birliği mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 20:02 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Almanya'da düzenlenen Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı - Orgeneral Akar, konferansta terörle mücadelenin, terör örgütü ayrımı gözetmeksizin tüm ülkeler tarafından bütünsel bir yaklaşımla ve yakın iş birliği içinde yapılmasının önemli olduğunu belirtti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadelenin terör örgütü ayrımı gözetmeksizin tüm ülkeler tarafından bütünsel bir yaklaşımla ve yakın iş birliği içinde yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Akar, Almanya'nın Wiesbaden şehrinde düzenlenen Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı.

Konferansa, Avrupa ülkelerinin genelkurmay başkanları, temsilcileri ve NATO üst düzey yöneticileri iştirak etti.

Orgeneral Akar, konferans sırasında, Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini olumsuz etkileyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında bölge barışına sağladığı katkıları ve bu konulardaki taleplerini aktaran Akar, terörle mücadelenin, terör örgütü ayrımı gözetmeksizin tüm ülkeler tarafından bütünsel bir yaklaşımla ve yakın iş birliği içinde yapılmasının önemini vurguladı.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Uyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandıUyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandı
Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldıAzerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa ülkeleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başk Terörle Mücadele

En Çok Okunan Haberler

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandı

Uyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandı

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs - Milli Piyango Süper Loto 553. hafta sonuçları sorgula!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs - Milli Piyango Süper Loto 553. hafta sonuçları sorgula!

AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.