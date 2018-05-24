Orgeneral Akar'dan terörle mücadelede iş birliği mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadelenin terör örgütü ayrımı gözetmeksizin tüm ülkeler tarafından bütünsel bir yaklaşımla ve yakın iş birliği içinde yapılmasının önemli olduğunu belirtti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Akar, Almanya'nın Wiesbaden şehrinde düzenlenen Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı.
Konferansa, Avrupa ülkelerinin genelkurmay başkanları, temsilcileri ve NATO üst düzey yöneticileri iştirak etti.
Orgeneral Akar, konferans sırasında, Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini olumsuz etkileyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verdi.
Türkiye'nin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında bölge barışına sağladığı katkıları ve bu konulardaki taleplerini aktaran Akar, terörle mücadelenin, terör örgütü ayrımı gözetmeksizin tüm ülkeler tarafından bütünsel bir yaklaşımla ve yakın iş birliği içinde yapılmasının önemini vurguladı.
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