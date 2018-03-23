Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) "Türkiye ve Güvenlik" konulu konferans verdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, Yükseköğretim Kurulunda üniversitelerin rektörleri ve akademisyenlerle bir araya geldi.
Hulusi Akar, "Türkiye ve Dünya: Güvenlik Politikaları ve Eğitim" başlığı altında, "Türkiye ve Güvenlik" konulu konferans verdi.
Konferansa, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, rektörler ve akademisyenler de dinleyici olarak katıldı.
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum