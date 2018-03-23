Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) "Türkiye ve Güvenlik" konulu konferans verdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, Yükseköğretim Kurulunda üniversitelerin rektörleri ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Hulusi Akar, "Türkiye ve Dünya: Güvenlik Politikaları ve Eğitim" başlığı altında, "Türkiye ve Güvenlik" konulu konferans verdi.

Konferansa, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, rektörler ve akademisyenler de dinleyici olarak katıldı.