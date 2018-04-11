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Orgeneral Akar'dan "vefa" ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, geçen ay Tunceli'deki birlik denetiminin ardından vefa ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi - Orgeneral Akar'ın, Hozat'ta Tugay Komutanlığı yaptığı sırada tanıştığı ve arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya geldiği ve eski günleri yad ettiği belirtildi

SARP ÖZER - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın geçen ay Tunceli'deki birlik denetiminin ardından, Hozat'ta Tugay Komutanlığı yaptığı sırada tanıştığı ve arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile bir araya geldiği ve eski günleri yad ettiği öğrenildi.

Orgeneral Akar, mart ayı sonunda Tunceli'deki birlikleri ziyaret etmiş, Hozat ilçesindeki "Kut-ül Amare Fatihi" olarak bilinen 51'inci Komando Tugay Komutanlığında da denetlemelerde bulunmuştu. Akar, söz konusu birlikte, 1998-2000 yıllarında komutanlık yapmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Orgeneral Akar, tugaydaki denetlemeleri sonrasında bir başka görüşme daha gerçekleştirdi. Akar, Hozat'ta Tugay Komutanı olduğu dönemde tanıştığı ve arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile denetlemelerinin ardından bir araya geldi.

"Ahmet Dede" olarak bilinen ve ilçenin tanınmış isimlerinden olan Yurt ile görüşen Orgeneral Akar, eski günleri yad etti. Sağlık durumu iyi olmayan Yurt'tan tedavi sürecine ilişkin bilgi alan Akar, eski arkadaşıyla bir süre sohbet etti. Yurt'a ziyareti sırasında 1999'dan itibaren bir dönem Hozat Belediye Başkanlığı yapan Güzel Doğan da eşlik etti.

Ziyaretin, Orgeneral Akar'ın görev yaptığı günlerden itibaren süre gelen dostlukları çerçevesinde nezaket amaçlı olduğu öğrenildi.

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Ahmet Yurt Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar

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