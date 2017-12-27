Orgeneral Akar'ın Çad'daki temasları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Çad Genelkurmay Başkanı Korgeneral İbrahim Said Bachar ile görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan, Çad ve Tunus ziyaretlerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın da katıldığı belirtildi.
Açıklamada, Orgeneral Akar'ın temasları kapsamında görüştüğü Çadlı mevkidaşı Bachar'ı Türkiye'ye davet ettiği bildirildi.
(AA)
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