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Orgeneral Akar'ın Çad'daki temasları

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 13:48 | Son Güncelleme 39 dakika önce

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, bir araya geldiği Çad Genelkurmay Başkanı Bachar'ı Türkiye'ye davet etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Çad Genelkurmay Başkanı Korgeneral İbrahim Said Bachar ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan, Çad ve Tunus ziyaretlerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Orgeneral Akar'ın temasları kapsamında görüştüğü Çadlı mevkidaşı Bachar'ı Türkiye'ye davet ettiği bildirildi.

(AA)

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