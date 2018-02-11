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Orgeneral Akar'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili denetlemeleri

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 20:22 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: - "Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak. Bu kapsamda, bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilecek" - "Harekat esnasında sıkça görüldüğü üzere, teröristlerin bilinçli bir şekilde sivil kıyafet giymelerine ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, meskun mahallerdeki birçok evi tahkimli mevzii ve barınak olarak kullanmalarına rağmen, masumlara, sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayret sarf ediliyor. Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehitlerin ve gazilerin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmayacağını belirterek, bu kapsamda, bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda Orgeneral Akar, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekat hakkında bilgi alarak direktiflerini verdi.

Orgeneral Akar, denetlemeler sırasında yaptığı konuşmada, harekatın esas maksadının, sınır bölgesinde ve Afrin'de barış, güvenlik ve istikrarın temini, bölge halkının teröristlerin zulmünden kurtarılması ve Türkiye'de bulunan Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerinin sağlanması olduğunu hatırlattı.

"Harekat esnasında sıkça görüldüğü üzere, teröristlerin bilinçli bir şekilde sivil kıyafet giymelerine ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, meskun mahallerdeki birçok evi tahkimli mevzii ve barınak olarak kullanmalarına rağmen, masumlara, sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayretin sarf edildiğine" dikkati çeken Akar, "Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır." dedi.

Harekatın, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ve BM Genel Kurulunun terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar doğrultusunda yürütüldüğüne işaret eden Akar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olunduğunu, harekatın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadeleyi esas aldığını vurguladı.

Orgeneral Akar, harekatta verilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı, gazilere de acil şifalar dileyerek, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak. Bu kapsamda, bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Harekata katılan tüm personeli göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı kutlayan Akar, alınlarından öptüğünü ve müteakip süreçte de başarılarının devam edeceğine yürekten inandığını kaydetti.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Zeytin Dalı Harekatı

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