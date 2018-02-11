Orgeneral Akar'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili denetlemeleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehitlerin ve gazilerin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmayacağını belirterek, bu kapsamda, bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda Orgeneral Akar, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekat hakkında bilgi alarak direktiflerini verdi.

Orgeneral Akar, denetlemeler sırasında yaptığı konuşmada, harekatın esas maksadının, sınır bölgesinde ve Afrin'de barış, güvenlik ve istikrarın temini, bölge halkının teröristlerin zulmünden kurtarılması ve Türkiye'de bulunan Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerinin sağlanması olduğunu hatırlattı.

"Harekat esnasında sıkça görüldüğü üzere, teröristlerin bilinçli bir şekilde sivil kıyafet giymelerine ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, meskun mahallerdeki birçok evi tahkimli mevzii ve barınak olarak kullanmalarına rağmen, masumlara, sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayretin sarf edildiğine" dikkati çeken Akar, "Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır." dedi.