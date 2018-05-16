Orgeneral Arif Çetin'den Elazığ Valisi Çetin Kaldırım'a ziyaret

ELAZIĞ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak amacıyla Elazığ'a gelen Orgeneral Çetin, Valiliği ziyaret ederek, Vali Kaldırım ile görüştü.

Orgeneral Çetin'e, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da eşlik etti.

