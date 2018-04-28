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Orgeneral Avsever cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

Orgeneral Avsever cenaze törenine katıldı

  1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Konya'nın Ereğli ilçesinde vefat eden bir yakınının cenaze törenine katıldı.

Avsever'in yeğeni Nezahat Torun'un eşi, 61 yaşındaki Mustafa Torun, kalp damarlarının tıkanması nedeniyle tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Torun’un cenazesi Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydınlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Orgeneral Avsever'in yanı sıra, bazı milletvekilleri ile vatandaşlar yer aldı.

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1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever

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