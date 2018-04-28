Orgeneral Avsever cenaze törenine katıldı

Avsever'in yeğeni Nezahat Torun'un eşi, 61 yaşındaki Mustafa Torun, kalp damarlarının tıkanması nedeniyle tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Torun’un cenazesi Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydınlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze töreninde Orgeneral Avsever'in yanı sıra, bazı milletvekilleri ile vatandaşlar yer aldı.
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