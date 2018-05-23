Orgeneral Çetin'den, Vali Arslantaş'a ziyaret

ERZİNCAN (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.
Orgeneral Çetin, incelemelerde bulunmak amacıyla geldiği Erzincan'da, Vali Arslantaş ile bir süre makamında görüştü
Orgeneral Arif Çetin'e Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu da eşlik etti.
Ziyaret sonrası Erzincan Valilik Şeref Defterini imzalayan Çetin'e Arslantaş, Erzincan el işlemesi bakır tabak hediye etti.
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