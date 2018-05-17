Orgeneral Çetin'den, Vali Sonel'e ziyaret

TUNCELİ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Orgeneral Çetin, birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak amacıyla geldiği Tunceli'de, Vali Sonel ile bir süre makamında görüştü.

Orgeneral Arif Çetin'e, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Feridun Bircan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Kahraman da eşlik etti.

Vali Sonel de Orgeneral Çetin'i, Tunceli'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyareti için teşekkürlerini ifade etti.

