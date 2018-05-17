HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Orgeneral Çetin'den, Vali Sonel'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

Orgeneral Çetin'den, Vali Sonel'e ziyaret

TUNCELİ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Orgeneral Çetin, birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak amacıyla geldiği Tunceli'de, Vali Sonel ile bir süre makamında görüştü.

Orgeneral Arif Çetin'e, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Feridun Bircan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Kahraman da eşlik etti.

Vali Sonel de Orgeneral Çetin'i, Tunceli'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyareti için teşekkürlerini ifade etti.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?
Datça'da kaçak inşaatın yapımı devam ediyorDatça'da kaçak inşaatın yapımı devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Tunceli Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Diğer Haberler
Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.