Orgeneral Çetin'den vefa ziyareti

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 35 yıl önce üsteğmen olarak görev yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bu dönemde 3 yıl çocuğuna bakıcılık yapan aileyi ziyaret etti.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak amacıyla Tunceli'ye gelen Orgeneral Çetin, 35 yıl önce üsteğmen olarak görev yaptığı esnada çocuğuna bakıcılık yapan Gülizar Çongar'ın evine gitti. Gülizar Çongar ve ailesiyle bir süre sohbet eden Orgeneral Çetin, eski günleri yad etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çongar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"35 yıl önce komutanımız Arif Çetin'in çocuğuna 3 yıl kadar baktım. Dün Valimiz Tuncay Sonel bizlere ulaşarak evimize geleceklerini iletti. Beni ziyaret edeceğini duyunca heyecandan uyuyamadım. Halen çok şaşkınım. Bunca yıl sonra evime gelmesi beni onurlandırdı, kendisine çok teşekkür ediyorum."

Orgeneral Arif Çetin'e, ziyaretinde Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak da eşlik etti.

