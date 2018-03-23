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Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:20 | Son Güncelleme

Orgeneral Güler, Genelkurmay "çatı" davasında ifade verdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Güler "Hain darbe girişimi içinde bulunanlar başta olmak üzere şahsıma karşı eylemde bulunan herkesten şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum... Saat 18.00 sıralarında Yıldırım Güvenç ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığından bir ekip geldi, beni aldılar. Bu esnada Akın Öztürk yalvararak 'Ben de sizinle geleyim' dedi" ifadesini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili Genelkurmay "çatı" davasında verdiği ifadede, "Hain darbe girişimi içinde bulunanlar başta olmak üzere şahsıma karşı eylemde bulunan herkesten şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." dedi.

Güler, "çatı" davasını gören Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde dün "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi. Darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2. Başkanı olan Güler, daha önce verdiği ifadeyi tekrar ederek, "15 Temmuz saat 14.00'te başlayan bir toplantı sırasında bir personelin toplantı odasına gelerek, MİT Müsteşarının benimle görüşmek istediğini söylemesi üzerine toplantıdan çıkarak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan Bey ile görüştüm. Kendisi bana bir subayın MİT'e giderek önemli şeylerden bahsettiğini, yardımcısını bana göndermek istediğini söyledi." beyanında bulundu.

MİT MÜSTEŞAR YARDIMCISI DETAYLARI ANLATTI

MİT Müsteşar Yardımcısının Genelkurmay Karargahına gelerek detayları anlattığını, kendisinin de durumun hassasiyetine binaen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanına giderek durumu anlattığını bildiren Güler, "Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı arayarak Karargaha davet etti. Saat 18.15 sıralarında Hakan Fidan Karargaha geldi, makam odasının bitişiğindeki çalışma odasına birlikte geçtik. MİT Müsteşarı durumu tekrar anlattı, bu mevzunun daha büyük bir olayın parçası olabileceğini söyledi." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Akar'ın 15 Temmuz 2016 saat 18.30 sıralarında Tuğgeneral İlhan Kırtıl'ı arayarak "Türk Hava sahasını her türlü askeri uçuşa yasaklıyorum." dediğini aktaran Güler, "Bu esnada MİT Müsteşarı, Cumhurbaşkanımızın Koruma Müdürü Muhsin Bey'i aradı, Cumhurbaşkanını istedi. Arkasından da, 'Saldırı olursa yeterince personelin ve silahın var mı?' dedi, karşıdan gelen cevabı duymadım. Arkasından Genelkurmay Başkanı, yan odada bulunan Kara Kuvvetleri Komutanını çağırarak, İlhan Paşa'yı ve gerekirse Adli Müşaviri de alarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına gitmesini, orayı kontrol etmesini, gerekirse tutuklama yapmasını emretti." ifadelerini kullandı.

'DALGA GEÇER BİR EDAYLA...'

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın emri alarak odadan çıktığını belirten Güler, şöyle devam etti:

"Ben de Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini aradım, General Kemal Mutlum ile görüştüm. Hava sahasının kapatılmasına ilişkin Genelkurmay Başkanının emrinden haberdar olup olmadığını sordum. Kendisi de haberdar olduğunu ve emrin gereğini yerine getirdiğini söyledi. Bu sırada Genelkurmay Başkanı, Garnizon Komutanı Metin Gürak Paşa'yı telefonla arayarak Zırhlı Birlikler Okuluna gitmesini ve orayı kontrol etmesini, hiçbir zırhlı aracın dışarıya çıkarılmamasını sağlamasını, arkasından da Kara Havacılık Komutanlığına giderek havacılık hareketi olmamasını sağlamasını emretti. Akabinde günlük faaliyetlerin icrası için Genelkurmay Başkanından izin isteyerek odama geçtim."

'BU BİR TATBİKAT' DEDİLER

Odasında bulunduğu saat 21.25 sıralarında kapısının açıldığını ve gelenlerin kim olduğuna dikkat etmediğini, "Yat, yere yat" diye bağırmaya başladıklarını ifade eden Güler, "10 kişiye kadar silahlı ve teçhizatlı personeli gördüm. Silahlarını bana doğrultmuşlardı. Üzerime atıldılar. Ben direndim. Zorla beni yere yatırdılar. Birisi ayağı ile başıma bastı, ellerimi arkadan bağladılar, ağzımı bantladılar, başıma maske geçirdiler. Bu esnada sivil kıyafetli olarak emir subayı Mehmet Akkurt'u gördüm. Bana dalga geçer bir edayla, 'Komutanım merak etmeyin, bu bir tatbikat' dedi. Beni sürükleyerek ve hırpalayarak binadan dışarı çıkardılar, bir araca bindirdiler." beyanında bulundu.

Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı istikametindeki nizamiyeden çıkarken Akkurt ile nizamiye görevlileri arasında tartışma çıktığını bildirdi. Akkurt'un araçtan indiğini, silah sesleri geldiğini belirten Güler, araca mermi isabet ettiğini, bu esnada yanında oturanlardan birinin araçtan indiğini anlattı.

Sol tarafında oturanı sert şekilde ittiğini, arkasından kendisini araçtan çıkardıklarını kaydeden Güler, "Yerde, dizlerimin üstünde sürükleyerek beni başka bir araca götürdüler. İki üç dakika sonra anladığım kadarıyla bir ambulansa bindirdiler. Yine çekiştirerek, aynı kışla içinde bir başka binaya götürdüler" dedi.

'BEZ BAĞLADILAR'

Bu binada uzunca bir süre beklediklerini, daha sonra yanına başka birilerini daha getirdiklerini ifade eden Güler, bir süre sonra kendisini tekrar bir araca, arkasından iki kişinin bir helikoptere bindirdiğini aktaran Güler, bir süre uçtuktan sonra helikopterden inerek, bir araca bindirdiklerini kaydetti. Etrafta jet uçağı sesi duyduğu için buranın Akıncı Üssü olduğunu anladığını söyleyen Güler, karanlık bir odaya alındığını, yanında helikopterdeki iki kişinin bulunduğunu, bunların birinin sert, birinin yumuşak davrandığını anlattı. Talebi üzerine kendisine yumuşak davranan şahsın kelepçeyi önden bağladığını, karanlık nedeniyle bu iki şahsın yüzünü hiç görmediğini dile getiren Güler, bu sırada dizlerinin kanadığını fark ettiğini bildirdi.

Başındaki maskeyi sert davranan şahsın çıkararak, gözlerine bez bağladığını söyleyen Güler, bir süre sonra üçüncü bir kişinin geldiğini, aralarında konuştuklarını ancak ne konuştuklarını duymadığını ifade etti.

'YAV YAŞAR SEN BURADA NE GEZİYORSUN'

Kendisine sert davranan kişinin ayaklarının ve dizlerinin altına da plastik kelepçe taktığını aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Uzun bir zaman sonra F-16 olmadığını, F-4 olduğunu değerlendirdiğim uçak sesleri ile makinalı top atışı sesi duydum. Aynı zamanda odaya giren çıkan şahıs sayısı arttı. Bir süre sonra sessizlik oldu. Arkasından Akın Öztürk odaya girdi, 'Yav Yaşar, sen burada ne geziyorsun? Senin burada olduğundan haberim yok' dedi ve gözlerimi açtı, ellerimi ve ayaklarımdaki plastik kelepçeleri keserek çözdü, çay, su, çerez getirmelerini söyledi. Kendi astsubayı olduğunu söylediği sivil giyimli birine evimi aratarak, eşime benim iyi olduğumu söylemesini istedi. Arkasından da dışarıda silahlı nöbetçiler olduğunu, bunların manyak olduğunu, saat 23.00'ten beri bunları ikna etmeye çalıştığını söyledi, odadan çıktı. Bu esnada duvardaki saatin 11.15 olduğunu gördüm.

'AKIN ÖZTÜRK ARANDIKLARINI SÖYLEDİ'

Silahlı nöbetçi olduğunu bildiğimden odadan dışarı çıkamadım. Saat 15.30-16.00 sıralarında evimi aradım. Konuttaki görevliye eşime iyi olduğumu söylemesini bildirdim. Arkasından Zekai Paşa'yı aramasını, konuştuğum telefon üzerinde yazılı olan telefon numarasını söyleyerek, üç defa zilin çalmasına müteakip telefon açacağımı söylemesini istedim. Bir süre sonra telefon çaldı. Üçüncü çalmayı müteakip telefonu açtım. Arayan kişi Zekai Paşa idi. Kendisine durumu anlattım. Bulunduğum odayı anlasınlar diye oda pencerelerinden yere yakın olanı açık bırakacağımı söyledim. Bir süre sonra Akın Öztürk gelerek, televizyonda arandığını söylediklerini, haberim olup olmadığını sordu. Haberim olmadığını bildirdim.

7-8 REHİNEYİ KURTARDIK

Bir süre sonra Akın Öztürk tekrar geldi, oradakilerin teslim olmaya karar verdiklerini söyledi. Saat 18.00 sıralarında Yıldırım Güvenç ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığından bir ekip geldi, beni aldılar. Bu esnada Akın Öztürk yalvararak, 'Ben de sizinle geleyim' dedi. Bu esnada Yıldırım Güvenç ile Akın Öztürk başka rehinelerin de bulunduğunu ancak nerede olduklarını bilmediklerini söylediler. Bir araca binerek, 141. Filo yazan binaya gittik. Burada Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal Paşa ile iki havacı generali de bularak, yanımıza aldık. Arkasından bilmediğim bir yerden 7-8 rehineyi daha kurtardık, bunlar yüz üstü yatağa yatırılmış vaziyetteydiler. Elleri ve ayakları bağlıydı, bu arkadaşları da kurtardık. Dört araçla Akıncı Üssünden ayrıldık, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Akın Öztürk'ü ve havacı general arkadaşları bıraktık, ben saat 19.15 sıralarında eve ulaştım. Hain darbe girişimi içinde bulunanlar başta olmak üzere şahsıma karşı eylemde bulunan herkesten şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum."

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15 Temmuz Genelkurmay Orgeneral Güler Yıldırım Güvenç Özel Kuvvetler Komutanlığı Akın Öztürk

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Komple yalan ve senaryo.bu darbeye kainatta akp lilerden başka inanan yok.orduyu bitirdiler.olan 250 tane masum insana oldu.
Hadi gel şimdi işin içinden çık, olanlar Darbecik değilde ne
Akın Öztürk suçsuz muymuş şimdi???
desenize vatandaş Allaha emanet . 1,5 yıl oldu çözdüğünüz bişey yok.15 temmuzda vatandaştan başka kime ne oldu.
Adam resmen akın öztürk suçsuz diye ifade vermiş.
şu mynet gereksiz yorumculara da bir operayon gerekiyor
Darbe teşebbüsünü Rusya gizli servisi bile bir gün önceden biliyor, Yaşar Güler paşa 15 temmuz günü saat14 te gündüz mit müsteşarı ile görüşüyor mesele mühim olmasına rağmen Güler paşa Hulusi akara meseleyi saat 18 de anlatıyor yani 4 saat 15 dakika geçince.!! Ve Hulisi akar 18:15 te mit müsteşarı ile görüşüyor:!!! ve bu arada Cumhurbaşkanı yakın korumasına önce ulaşılıp haber verilemedi deniliyor :!!! şimdi ise koruma müdürünü mit müsteşarı arıyor saldırı olursa yeterli personel ve silahın olup olmadığını soruyor:!!!!! Ama cumhurbaşkanımız da darbe teşebbüsünü enişte den öğreniyor:!!!
Bu nasıl çelişki paşam lütfen!!!! herkes gerçekleri konuşsun ülkemize üniter devletimize uzanan hain kirli eller bulunup kırılsın herkes farklı ifade vermesin ,,Cumhurbaşkanımız olayları önceden öngören bir lider ve hep mücadele etti ediyor da ama etrafındaki bazı kişiler dürüst olsun vatan sağolsun Cumhurbaşkanı başkanımıza ALLAH ömür versin....
Nasıl kurtulmuş. tam bir muamma. Akın Öztürk e kurtarıcı mı diyor, darbeci mi? anladımsa Arap olayım. Yazık sizi Komutan yapanlara. Kendi emir subayına teslim olan komutandan bu ülkeye hayır gelmez. İhanet etmediysen gururlu ol. böyle yaşamaktansa git kendi kafana sık.
korkular sardı dörtbir yanlarını. Allah tan kaçamazsınız.
Akın Öztürk suçsuz ise orda işi ne o niye derdest edilmemiş damadı hakan Karakuş darbe elebaşı
BU İŞİN EN DERİNİDE CİA VE MOSSAD HATTA MI6 AJANLARI ÇIKACAK. BEYLER O GÜN GECE HAVA KUVVETLERİNDEN 15 UÇAK HAVAYA KALKMIŞ, ANCAK NATO ÜSLERİNDEN 150 YE YAKIN UÇAK HAVADA CİRİT ATMIŞTIR. ÜSTEKİ KOMUTANLAR AZ BUÇUK BİRBİRLERİNİ TANIYORLARDIR.HANİ BİR ZAMANLAR AVRUPA VE İSRAİLLİ PİLOTLARLA ORTAK TATBİKATLAR YAPIYORDUK TÜRKİYEDEKİ ÜSLERİMİZDE.BAKINIZ FETODA CİA NIN EMİR ERİ ÇIKTI SON 2 YILDIR.ABD SIMSIKI ELİNDEN TUTUYOR BUNU.EĞER O KONUŞURSA TÜM PİSLİKLER ÇOK AÇIK VE NET ORTAYA ÇIKACAK ASLINDA.BAKINZI EL KAİDE LİDERİNİ YOK EDEN ABD DİR.FETOYUDA YOK EDEBİLİR KONUŞMASIN DİYE. KILIKIRK YARMAK GEREK
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