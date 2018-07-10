HABER

Orgeneral Güler, TSK'nın 30. Genelkurmay Başkanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 08:32 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığına atandı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığına atandı.

Orgeneral Güler, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde darbeciler tarafından derdest edilerek Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülmüştü.

Güler, savcılıktaki ifadesinde, Akıncı Üssü'nde tutulduğu sırada FETÖ'nün darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün kendisiyle darbeci askerler arasında temasları sağladığını belirterek, Akın Öztürk ile ilgili, "Benim yakalanıp getirilmemden bu saate kadar haberinin olmamasının mümkün olmadığını söylemeliyim. İçeri girerek bizzat gözlerimi bağlayan bezi kendisi açtı. O esnada odada ikimizden başka kimse olmadığını gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

- Güler'in özgeçmişi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 1954 yılında Ardahan'da doğdu. Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle mezun olan Güler, 1975-1984 yılları arasında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1986'da Kara Harp Akademisinden, 1988'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olan Güler, kurmay subay olarak 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekat Başkanlığı, 1988-1991 yılları arasında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'inci Piyade Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı Proje Subaylığı yaptı.

İtalya'daki NATO Güney Bölge Komutanlığında 1997-1999 yılları arasında Muhabere Başkan Yardımcılığı yapan Orgeneral Güler, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi.

Tuğgeneral rütbesiyle 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerine atanan Güler, tümgeneralliğinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı yaptı. 2009'da korgeneralliğe terfi ettirilen Güler, Harita Genel Komutanlığı, 4’üncü Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığına getirilen Güler, 2016-2017 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı görevini yürüttü.

Güler, 2 Ağustos 2017'de Yüksek Askeri Şura Kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

Orgeneral Güler, evli ve bir çocuk sahibi.

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? Ümit Dündar biyografisiYeni Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir? Ümit Dündar biyografisi
Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi! Çorlu'daki tren kazasındaki o fotoğrafın yürek yakan hikayesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

İlginizi Çekebilir

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

İstanbul'da korku dolu anlar! Kahraman baba çocuklarını kurtardı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kahraman baba çocuklarını kurtardı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ofisler oluşturuldu! Görevleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ofisler oluşturuldu! Görevleri belli oldu

Taksim Meydanı'nda taciz skandalı! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Taksim Meydanı'nda taciz skandalı! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Bu kadınla birlikte olanlar hastaneye başvursun!

Bu kadınla birlikte olanlar hastaneye başvursun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.