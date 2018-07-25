Orgeneral Güler'den ordu komutanlıklarında inceleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Malatya'daki birliklerde denetleme ve incelemeler yaptı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni görevlerine başlayan Orgeneral Güler ile Orgeneral Dündar, 2'nci ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarını ziyaret etti.
İlk olarak Erzincan'daki 3'üncü Ordu Komutanlığına giden Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar, buradaki incelemelerinin ardından Malatya'ya geçti.
Kentte 2'nci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Güler, Malatya Valiliğini de ziyaret ederek, Vali Ali Kaban ile görüştü.
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