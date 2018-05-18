Orgeneral Güler'i alıkoyan astsubay savunma yaptı

ÖKK'de emirlerin sözlü olarak da verilebileceğini savunan Turanlı, aldığı emir doğrultusunda astsubay Derviş Taş ile akşam saatlerinde Akıncı Üssü'ne gidip nizamiyedekilerin yönlendirmesi üzerine 143. Filo ek binasına geçtiklerini beyan etti.

Turanlı, darbe girişiminden bir gün önce ÖKK taburunda astsubay Derviş Taş, Ayhan Carık ve Selçuk Yavuz ile beklerken üsteğmen Selçuk Topal'ın yanlarına gelerek, "Yarın saat 18.00'de Akıncı Hava Üssü'ne gideceğiz, giderken operasyon kıyafetleri yanınızda olsun. Üsse Özel Kuvvetlerin adını vererek gireceksiniz." dediğini aktardı.

Sanık Turanlı, 143. Filo'da bekledikleri sırada eski kurmay albay Fırat Alakuş'un orada bulunan ÖKK personeline görevin değiştiğini ve Genelkurmay Başkanlığına gidileceğini söylediğini belirtti.

Kısa süre sonra filodan dışarı çıktıklarını ve bulundukları yere gelen otobüse binip Genelkurmay Başkanlığına gittiklerini anlatan Turanlı, savunmasına şöyle devam etti:

"Saat 23.30 gibi Genelkurmay karargahına geçtik. Bizim tim sona doğru binaya girdiği için katların emniyeti alınmıştı. Selçuk üsteğmenin emriyle dışarı çıktım. Çevre emniyeti aldım. İsmini bilmediğim bir yüzbaşı yanıma geldi. 'Orgenerali güvenli olarak çıkartacağız' dedi. İleriden bir başçavuş ve yüzbaşı bir orgeneralin koluna girerek getiriyorlardı. Elleri kelepçeli ve gözleri bağlıydı. Yüzbaşı bana 'Orgeneral sende' dedi. Ben de generalin düşmemesi için koluna girdim. Yüzbaşının öncülüğünde helikoptere bindik birkaç dakika sonra Akıncı Üssü'ne indik."

Turanlı, helikopterden indikten sonra aynı tugayda görev yaptığı üsteğmen Mehmet Aytaç'ın Genelkurmay Başkanı'nın emri ile Akıncı'da bekleyeceklerini söylemesi üzerine sabaha kadar orgeneralin bulunduğu binanın çevresinde beklediğini kaydetti.