Orgeneral Mendi'yi alıkoyan astsubay itiraflarını inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Dava dosyasında müşteki olarak yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi de duruşmada hazır bulundu. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişimi sırasında Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götüren ekipte yer alan sanık eski astsubay Ertuğrul Özdemir savunma yaptı. Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada Tuncer Nergis'in kendisini arayarak Maltepe Camii yakınına gelmesini istediğini aktaran Özdemir, söz konusu yere gittiğinde sanık eski Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş, astsubaylar Oktay Esen, Halil Kumcu ve Nergis'i gördüğünü ifade etti. Sanık Ermiş'in önemli bir görev verildiğini, bu süreçte kendisine yardımcı olmasını istediğini iddia eden Özdemir, daha sonra Gazi Orduevi'ne gittiklerini ifade etti.

Ermiş'in, orduevinden ayrılmak üzere olan Mendi'nin yanına gittiğini anlatan Özdemir, ikilinin kısa süren görüşmeden sonra makam aracına bindiğini kaydetti. Aracı takip ederek Akıncı Üssüne gittiklerini, burada Mendi'nin bir grubun refakatinde içeri geçtiğini belirten Özdemir, sabah saatlerine kadar dışarıda beklediklerini ileri sürdü. Darbe girişiminde yer almadığını, Ermiş'in talebi üzerine Mendi'ye eşlik ettiğini savunan Özdemir, suçsuz olduğunu iddia etti. ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin iddianamedeki tespiti kabul etmeyen Özdemir, söz konusu programı cezaevindeyken duyduğunu savundu. Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Özdemir, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorusu üzerine Mendi'nin Akıncı Üssüne götürülmesine ilişkin görevin kendisine verilmesini sorgulamadığını söyledi. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Ermiş ile yaklaşık bir dakika süren telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapılması istenen Özdemir, "Telefon çaldı açtım, 'Alo alo' dedim ama karşıdan ses gelmedi. Yani bir görüşme gerçekleşmedi." dedi.