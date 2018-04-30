Orgeneral Mendi'yi alıkoyan emir subayı savunma yaptı

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı, sanık eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş'in kendisini arayarak Mendi'ye ulaşması gerektiğini söylediğini aktaran Yılmaz, Mendi'nin düğüne katılmak üzere Gazi Orduevinde olduğu bilgisini paylaştığını ifade etti.

Dava dosyasında müşteki olarak yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi de duruşmada hazır bulundu.

Bunun üzerine özel aracıyla Gazi Orduevine geçtiğini aktaran Yılmaz, Ermiş'in, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Akıncı Üssünde katılacağı toplantıya Mendi'yi götüreceklerini söylediğini anlatarak, "Mendi orduevinde ayrılacağı sırada Ermiş ile görüştükten sonra makam aracına geçtiler. Ben de aracın ön tarafına oturdum. Ermiş toplantı için Akıncı'ya gideceğimizi söyledi." ifadelerini kullandı.

Akıncı Üssüne geldiklerinde kendilerini karşılayan bir yüzbaşının toplantının yapılacağı yere kadar Mendi'ye eşlik ettiğini kaydeden Yılmaz, Ermiş ile dışarıda beklediğini dile getirdi.

- "Ermiş tedirgin oldu"

Akşam saatlerinde internetten darbe girişimine ilişkin haberleri okuduğunu, bu sırada Ermiş'in tedirgin olduğunu aktaran Yılmaz, Mendi ile görüşmek istediğini ancak askerlerin buna engel olduğunu iddia etti.

Daha sonra makam aracında istirahat ettiğini belirten Yılmaz, sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandığını söyledi.

Bunun üzerine ne yapmaları konusunda fikir almak için yanına gittiği Ermiş'in kendisine soğuk davrandığını dile getiren Yılmaz, Akıncı Üssü'nün girişini tutan polislere Kazanlı olduğunu söyleyerek kayınpederinin evine gittiğini anlattı.