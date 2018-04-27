Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyan sanık eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş'in çapraz sorgusuna geçildi.
Savunmasının bu bölümünde de Mendi'yi alıkoymadığını öne süren Ermiş, Mendi'nin isteğiyle darbecilerin kontrolündeki Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia etti.
Ermiş, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezi'nden arandığını, telefondaki kişinin Orgeneral Mendi'yi güvenli bir şekilde Akıncı Üssü'ne götürmesi için görevlendirildiğini söylediğini, Harekat Merkezinden kendisini arayan kişinin görüşme sırasında ismini verdiğini ancak şu an hatırlayamadığını belirtti.
Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Konya'da görevli olmasına rağmen Ankara'da verilen görev kapsamında kendisine eşlik edecek koruma görevlilerine ilişkin bilgi verilip verilmediğini sordu.
Buna ilişkin detaylı bilgi verilmediğini ifade eden Ermiş, Başkan Giray'ın "Görev yeriniz Konya olmasına rağmen izin kullanmak için geldiğiniz Ankara'da size böyle bir emrin verilmesi normal midir?" sorusunu, "Emir Harekat Merkezinden gelmiştir. Emir verilir, yerine getirilir. Hatta bu görev için sitem ettim, çünkü izindeyim." diye yanıtladı.
Ermiş, Konya'daki makam aracını sonradan Ankara'ya getirtmesine ilişkin soruya, Ankara'da bulunduğu sırada generallere yapacağı ziyaretlerde kullanmak için aracını istediği karşılığını verdi.
Başkan Giray, "Konya'dan aracı getirenler aracı bırakıp dönmüşler. Bu durumda aracı kim kullanacaktı?" sorusuna karşı, kendisine verilen gizli görevi bilmelerini istemediği için aracı getirenleri gönderdiğini, kendisine yardımcı olması için Ankara'da görev yapan eski emir astsubayını aradığını savundu.
Ermiş'in, eski emir astsubayına Mendi'nin Akıncı'ya götürülmesinde kendisine yardımcı olması için yanında güvendiği birkaç askeri getirmesini istediğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Giray, "Neden kendi birliğinizdeki askerleri istemediniz de maiyetinizde olmayanları çağırıyorsunuz? Kendi askerlerinize güvenmediğinizi söyleyerek geri gönderiyorsunuz ancak tanımadığınız askerlerle gizli dediğiniz göreve gidiyorsunuz. Bunu nasıl açıklayacaksanız? Elinde resmi birlikleri olan birisiniz, birliğinizden kimseyi getirmiyorsunuz ama eski emir astsubayınıza 'Güvendiğin birkaç adamı getir.' diyorsunuz ve Jandarma Genel Komutanına eşlik ediyorsunuz. Bu garip bir durum değil mi sizce?" diye sordu.
Ermiş, "Garip ama o gece her şey garipti." cevabını vermekle yetindi.
- "Neden özel olarak siz seçildiniz?"
Sanık Ermiş, Mahkeme Başkanı Giray'ın, "Neden özel olarak siz seçildiniz, bir komutana refakat etmek özel maharet isteyen bir işe benzemiyor. Araca binilecek, Akıncı'ya gidilecek. Bunun için neden siz seçildiniz?" sorusuna, "İlk günden beri ben de bunu düşünüyorum." dedi.
Başkan Giray, "Sabaha kadar hiçbir şey yapmadan Akıncı'da beklediniz demek, bu da garip değil mi? Kimse size neden orada beklediğinizi sormadı mı?" sorusuna Ermiş, kendisine neden orada bulunduğuna dair soru sorulmadığını ifade etti.
- ByLock kullanıcısı çıktı
Duruşma Savcısı Adnan Gümüş, sanığa örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanıp kullanmadığını sordu.
Söz konusu programı kesinlikle kullanmadığını savunan Ermiş, buna ilişkin bir bilginin bulunmadığını iddia etti.
Savcı Gümüş'ün, "Tuğgeneral rütbesindesiniz. Akıncı'daki personele darbecilere karşı mücadele etmeleri için emir verebilirdiniz." sözlerine karşılık Ermiş, "Kimin darbeci olduğunu bilemiyorum ki alınlarında mı yazıyor?" ifadelerini kullandı.
Duruşmaya verilen aranın ardından Savcı Gümüş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yaptırdığı sorgulama sonucunda Ermiş'in ByLock kullanıcısı olduğuna dair tespitin bulunduğunu bildirdi.
Savcı Gümüş, "Hakkınızda ByLock kullandığınıza dair tespit var. Buna göre programa 27 kez giriş yaptığınız, 55 mesaj ve bir mail aldığınız belirlenmiş. Program üzerinde Yunus Zeytin'in oluşturduğu grupta, yüzbaşılar İsa Acar, Salih Ergün ile yarbaylar Mehmet Bingöl, Hacı Akyel, Halil İbrahim Yıldırım, Cemal İyigün ve Ertuğrul Özdemir bulunuyor." bilgisini paylaşarak, buna ilişkin belgeleri mahkemeye sundu.
Bu arada, duruşmanın sabahki bölümünde Mendi'nin derdest edilmesine ilişkin savunma yapan Ermiş, "Galip Mendi, beni görünce 'Ne haber?' diyerek kolumu sıkıca tuttu. Genelkurmay Başkanlığı karargahından silah sesi geliyor, sizi korumakla, emniyetli bir şekilde Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının bulunduğunu yere götürmekle görevliyim dedim. O da beni aracına davet ederek 'Hadi gidelim.' dedi. Yola çıktığımızda Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Akıncı Üssü'nde Harekat Merkezi oluşturacaklarını söyledim. Beni onaylayarak, Genelkurmay Başkanının Akıncı'ya geçip geçmediğini sordu." ifadelerini kullanmıştı.
Duruşmaya, 30 Nisan Pazartesi günü sanık savunmalarıyla devam edilecek.
Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?
Hatay'da askerleri ziyaretleri günlerce konuşulan ünlülerden Afrin Türküsü'nün klibi
ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı
Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum