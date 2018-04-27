Ermiş, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezi'nden arandığını, telefondaki kişinin Orgeneral Mendi'yi güvenli bir şekilde Akıncı Üssü'ne götürmesi için görevlendirildiğini söylediğini, Harekat Merkezinden kendisini arayan kişinin görüşme sırasında ismini verdiğini ancak şu an hatırlayamadığını belirtti.

Buna ilişkin detaylı bilgi verilmediğini ifade eden Ermiş, Başkan Giray'ın "Görev yeriniz Konya olmasına rağmen izin kullanmak için geldiğiniz Ankara'da size böyle bir emrin verilmesi normal midir?" sorusunu, "Emir Harekat Merkezinden gelmiştir. Emir verilir, yerine getirilir. Hatta bu görev için sitem ettim, çünkü izindeyim." diye yanıtladı.

Ermiş, Konya'daki makam aracını sonradan Ankara'ya getirtmesine ilişkin soruya, Ankara'da bulunduğu sırada generallere yapacağı ziyaretlerde kullanmak için aracını istediği karşılığını verdi.

Başkan Giray, "Konya'dan aracı getirenler aracı bırakıp dönmüşler. Bu durumda aracı kim kullanacaktı?" sorusuna karşı, kendisine verilen gizli görevi bilmelerini istemediği için aracı getirenleri gönderdiğini, kendisine yardımcı olması için Ankara'da görev yapan eski emir astsubayını aradığını savundu.

Ermiş'in, eski emir astsubayına Mendi'nin Akıncı'ya götürülmesinde kendisine yardımcı olması için yanında güvendiği birkaç askeri getirmesini istediğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Giray, "Neden kendi birliğinizdeki askerleri istemediniz de maiyetinizde olmayanları çağırıyorsunuz? Kendi askerlerinize güvenmediğinizi söyleyerek geri gönderiyorsunuz ancak tanımadığınız askerlerle gizli dediğiniz göreve gidiyorsunuz. Bunu nasıl açıklayacaksanız? Elinde resmi birlikleri olan birisiniz, birliğinizden kimseyi getirmiyorsunuz ama eski emir astsubayınıza 'Güvendiğin birkaç adamı getir.' diyorsunuz ve Jandarma Genel Komutanına eşlik ediyorsunuz. Bu garip bir durum değil mi sizce?" diye sordu.