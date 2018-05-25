Orgeneral Ünal'ı derdest etmemiş, korumuşlar

"Eğitim için hareket halindeyken filo komutanı yarbay Alparslan Şahin'in emrini ileten bir telefon aldım. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Telefondaki kişi 'Samandıra'ya gideceksiniz' dedi. Beraberimdeki personel ile birlikte İstanbul Samandıra'daki birliğe intikal etmem belirtilerek birliğimize 'bekler' görevi verildi. Bölük komutanım Gökhan Maldar komutasındaki ekibin de Samandıra'da bize katılacağı, görevin mahiyetinin de Gökhan Maldar tarafından Samandıra'da iletileceği bildirildi."

Kendisinin, eğitim için giden ilk MAK grubunda olduğunu ifade eden Suçatı, şöyle konuştu:

Suçatı, birlik komutanının emriyle 15 Temmuz'da yapılacak arazi eğitimi için sabah kışlaya gittiğini ve 07.00 gibi ilk ekibin eğitim için çıktığını bildirdi.

Eski Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK (Muhabere Arama Kurtarma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) Filosu tim komutanı Fatih Suçatı, savunmasında, terör örgütü üyesi ve hain olmadığını öne sürdü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Suçatı, Maldar'ı aradığını ancak ulaşamadığını ifade ederek, emre binaen intikale başladıklarını kaydetti.

Bu tarz bir emrin sıralı amirlerinin bilgisi dışında verilemeyeceğini, ancak hata yapmamak ve varsa değişiklikleri teyit etmek için birliği aradığını belirten Suçatı, telefona Mesut Güney'in çıktığını, Maldar ve bir grup personelin intikale başlamak üzere olduğunu bildirdiğini aktardı. Suçatı, bu şekilde emri de teyit ettiğini savundu.

Beraberindeki personelle 17.30'da Samandıra'ya ulaştığını, Gökhan Maldar'ın da 19.30 gibi geldiğini dile getiren Suçatı, buluşmaya müteakip görevin ne olduğunu sorduğunu söyledi.

Suçatı, Maldar'ın da birliğe, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı koruma bekler görevi verildiğini, komutanın İstanbul'da olması nedeniyle de emirle çağrıldıklarını söylediğini öne sürdü.

Samandıra'dan 22.30 gibi helikopterle hareket ettiklerini ve kısa bir uçuştan sonra Moda'daki düğün yerine vardıklarını bildiren Suçatı, sonrasında Ünal'ın çevresindekilerin, komutanın güvenliğine yönelik zaafiyet yarattığı için kontrol altına alındığını anlattı.