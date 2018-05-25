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Orgeneral Ünal'ı derdest etmemiş, korumuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 458 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi - İstanbul'daki düğünü basan MAK ekibinde bulunan eski astsubay Suçatı, aldıkları emirler doğrultusunda Orgeneral Abidin Ünal'ı derdest etmediklerini, koruma göreviyle yanına gittiklerini öne sürdü

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 458 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Eski Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK (Muhabere Arama Kurtarma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) Filosu tim komutanı Fatih Suçatı, savunmasında, terör örgütü üyesi ve hain olmadığını öne sürdü.

Suçatı, birlik komutanının emriyle 15 Temmuz'da yapılacak arazi eğitimi için sabah kışlaya gittiğini ve 07.00 gibi ilk ekibin eğitim için çıktığını bildirdi.

Kendisinin, eğitim için giden ilk MAK grubunda olduğunu ifade eden Suçatı, şöyle konuştu:

"Eğitim için hareket halindeyken filo komutanı yarbay Alparslan Şahin'in emrini ileten bir telefon aldım. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Telefondaki kişi 'Samandıra'ya gideceksiniz' dedi. Beraberimdeki personel ile birlikte İstanbul Samandıra'daki birliğe intikal etmem belirtilerek birliğimize 'bekler' görevi verildi. Bölük komutanım Gökhan Maldar komutasındaki ekibin de Samandıra'da bize katılacağı, görevin mahiyetinin de Gökhan Maldar tarafından Samandıra'da iletileceği bildirildi."

Suçatı, Maldar'ı aradığını ancak ulaşamadığını ifade ederek, emre binaen intikale başladıklarını kaydetti.

Bu tarz bir emrin sıralı amirlerinin bilgisi dışında verilemeyeceğini, ancak hata yapmamak ve varsa değişiklikleri teyit etmek için birliği aradığını belirten Suçatı, telefona Mesut Güney'in çıktığını, Maldar ve bir grup personelin intikale başlamak üzere olduğunu bildirdiğini aktardı. Suçatı, bu şekilde emri de teyit ettiğini savundu.

Beraberindeki personelle 17.30'da Samandıra'ya ulaştığını, Gökhan Maldar'ın da 19.30 gibi geldiğini dile getiren Suçatı, buluşmaya müteakip görevin ne olduğunu sorduğunu söyledi.

Suçatı, Maldar'ın da birliğe, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı koruma bekler görevi verildiğini, komutanın İstanbul'da olması nedeniyle de emirle çağrıldıklarını söylediğini öne sürdü.

Samandıra'dan 22.30 gibi helikopterle hareket ettiklerini ve kısa bir uçuştan sonra Moda'daki düğün yerine vardıklarını bildiren Suçatı, sonrasında Ünal'ın çevresindekilerin, komutanın güvenliğine yönelik zaafiyet yarattığı için kontrol altına alındığını anlattı.

Ünal'ın helikopterle, düğüne katılanların da ilerleyen saatlerde ayrılmasının ardından 04.30 gibi helikopterle buradan ayrıldıklarını ve Samandıra'ya iniş yaptıklarını belirten Suçatı, burada bir iki saat uyuduğunu kaydetti.

Suçatı, 07.00 gibi piste yaklaşan iki helikopterden biriyle Akıncı Üssü'ne gittiğini anlattı.

Sabah olduğunda gözaltına alındığını belirten Suçatı, mutlak itaat çerçevesinde görev yaptığını, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Suçatı, darbe kastıyla hareket etmediğini, kendisine bu yönde bir emir veren de bulunmadığını iddia ederek tahliyesini istedi.

Duruşma, pazartesiye ertelendi.

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