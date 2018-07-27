Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar İstanbul'daki birlikleri inceliyor

TSK'dan yapılan açıklamada 'Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER, beraberinde K.K.K. Org. Ümit DÜNDAR ile birlikte; 27 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.

