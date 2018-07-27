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Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar İstanbul'daki birlikleri inceliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar İstanbul'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar İstanbul'daki birlikleri inceliyor

TSK'dan yapılan açıklamada 'Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER, beraberinde K.K.K. Org. Ümit DÜNDAR ile birlikte; 27 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.

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Genelkurmay yaşar güler Ümit Dündar istanbul

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