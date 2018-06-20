HABER

"Örgüt bürokrasiyi ele geçirerek yönetmek istedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: - "Hep soruyorlar, 'Siyasette FETÖ'cü yok mu?' diye. Siyasette; poliste, askeriyede, yargıda olduğu kadar olmamıştır. Çünkü örgüt bürokrasiyi ele geçirerek yönetmek istedi. Siyasette de vardır, 'Tamamen yok' demiyoruz ama darbe yönetimi siyasi parti ele geçirmez çünkü parti kaybederse iktidarı biter"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Hep soruyorlar, 'Siyasette FETÖ'cü yok mu?' diye. Siyasette; poliste, askeriyede, yargıda olduğu kadar olmamıştır. Çünkü örgüt bürokrasiyi ele geçirerek yönetmek istedi. Siyasette de vardır, 'Tamamen yok' demiyoruz ama darbe yönetimi siyasi parti ele geçirmez çünkü parti kaybederse iktidarı biter." dedi.

Şentop, seçim çalışmaları kapsamında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Şentop, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

"Tarihin en önemli seçimlerinden biri. Gelecekte yapılacak seçimlerin de en önemlisi." diyen Şentop, Türkiye'de sistemin tamamen değişeceğini, bir daha bu mahiyette bir seçim olmayacağını kaydetti.

Türkiye'nin 1950 ve 1960 yıllarında zor dönemlerden geçtiğini, seçimle iktidara gelemeyenlerin, emeline darbe yoluyla ulaştığını anlatan Şentop, "Darbe ile gelseniz de yine seçim yapacaksınız ve kaybedeceksiniz. Darbe, seçimi kazanamama fakat kısa süreli iktidarda kalma formülü. Geçmişte Türkiye bunları yaşadı. 28 Şubat, 12 Eylül gibi tarihleri, siyasetin sıfırlandığı zamanlardır." diye konuştu.

Şentop, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesine değinerek, şöyle devam etti:

"Rahmetli Adnan Menderes'i astıklarında üzerinde kefen vardı. Menderes seçimle geldi ama idam ederek mesaj vermeye çalıştılar. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bu yola kefenimizi giyerek yola çıktık' cümlesindeki kefen Menderes'ten kalma imge. 'Menderes'i idam ederken kefen giydirdiler ama biz bu yola çıkarken o kefeni zaten üzerimize giymiştik' mesajını vermektedir. 2002 yılında Türkiye'de bambaşka bir siyasi iktidar geldi."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), bürokratik iktidarı ele geçirmek için 1960'lı yıllarda kurulan bir örgüt olduğunu anlatan Şentop, "Hep soruyorlar, 'Siyasette FETÖ'cü yok mu?' diye. Siyasette; poliste, askeriyede, yargıda olduğu kadar olmamıştır. Çünkü örgüt bürokrasiyi ele geçirerek yönetmek istedi. Siyasette de vardır, 'Tamamen yok' demiyoruz ama darbe yönetimi siyasi parti ele geçirmez çünkü parti kaybederse iktidarı biter. AK Parti iktidara geldiğinde vesayetçi sistemle mücadele etti. Bu vesayetin eski ideolojik insanları ile AK Parti mücadele etti.

FETÖ de bu dönemde vesayet sisteminin içinde aktörlerin yerine geçerek sistemi aynı şekilde yürüttü. Bunun somut örneklerine çok şahit olduk. Kritik noktalarda FETÖ yapılanmasında iktidar tasfiyelere başladı. Bunun ardından 2012'den bu yana direnmeye, daha sonra da MİT Müsteşarına karşı yapılanlarla tepki göstermeye başladılar. Daha sonra gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu derken mücadeleye dönüştü. Bürokrasinin her kademesinde FETÖ ile mücadeleye başladık. Daha sonra da 15 Temmuz'da darbe girişimine kalktılar fakat başaramadılar." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
Hakkari'den kahreden şehit haberi!Hakkari'den kahreden şehit haberi!
Çavuşoğlu: 2023'teki turizm geliri, sağlıkla birlikte 100 milyar dolarÇavuşoğlu: 2023'teki turizm geliri, sağlıkla birlikte 100 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mustafa Şentop Çerkezköy FETÖ TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Leyla Aydemir olayında köydeki çocuklardan korkunç iddia!

Leyla Aydemir olayında köydeki çocuklardan korkunç iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.