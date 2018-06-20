TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Hep soruyorlar, 'Siyasette FETÖ'cü yok mu?' diye. Siyasette; poliste, askeriyede, yargıda olduğu kadar olmamıştır. Çünkü örgüt bürokrasiyi ele geçirerek yönetmek istedi. Siyasette de vardır, 'Tamamen yok' demiyoruz ama darbe yönetimi siyasi parti ele geçirmez çünkü parti kaybederse iktidarı biter." dedi.

Şentop, seçim çalışmaları kapsamında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Şentop, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

"Tarihin en önemli seçimlerinden biri. Gelecekte yapılacak seçimlerin de en önemlisi." diyen Şentop, Türkiye'de sistemin tamamen değişeceğini, bir daha bu mahiyette bir seçim olmayacağını kaydetti.

Türkiye'nin 1950 ve 1960 yıllarında zor dönemlerden geçtiğini, seçimle iktidara gelemeyenlerin, emeline darbe yoluyla ulaştığını anlatan Şentop, "Darbe ile gelseniz de yine seçim yapacaksınız ve kaybedeceksiniz. Darbe, seçimi kazanamama fakat kısa süreli iktidarda kalma formülü. Geçmişte Türkiye bunları yaşadı. 28 Şubat, 12 Eylül gibi tarihleri, siyasetin sıfırlandığı zamanlardır." diye konuştu.