TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Hep soruyorlar, 'Siyasette FETÖ'cü yok mu?' diye. Siyasette; poliste, askeriyede, yargıda olduğu kadar olmamıştır. Çünkü örgüt bürokrasiyi ele geçirerek yönetmek istedi. Siyasette de vardır, 'Tamamen yok' demiyoruz ama darbe yönetimi siyasi parti ele geçirmez çünkü parti kaybederse iktidarı biter." dedi.
Şentop, seçim çalışmaları kapsamında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Burada konuşan Şentop, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.
"Tarihin en önemli seçimlerinden biri. Gelecekte yapılacak seçimlerin de en önemlisi." diyen Şentop, Türkiye'de sistemin tamamen değişeceğini, bir daha bu mahiyette bir seçim olmayacağını kaydetti.
Türkiye'nin 1950 ve 1960 yıllarında zor dönemlerden geçtiğini, seçimle iktidara gelemeyenlerin, emeline darbe yoluyla ulaştığını anlatan Şentop, "Darbe ile gelseniz de yine seçim yapacaksınız ve kaybedeceksiniz. Darbe, seçimi kazanamama fakat kısa süreli iktidarda kalma formülü. Geçmişte Türkiye bunları yaşadı. 28 Şubat, 12 Eylül gibi tarihleri, siyasetin sıfırlandığı zamanlardır." diye konuştu.
Şentop, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesine değinerek, şöyle devam etti:
"Rahmetli Adnan Menderes'i astıklarında üzerinde kefen vardı. Menderes seçimle geldi ama idam ederek mesaj vermeye çalıştılar. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bu yola kefenimizi giyerek yola çıktık' cümlesindeki kefen Menderes'ten kalma imge. 'Menderes'i idam ederken kefen giydirdiler ama biz bu yola çıkarken o kefeni zaten üzerimize giymiştik' mesajını vermektedir. 2002 yılında Türkiye'de bambaşka bir siyasi iktidar geldi."
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), bürokratik iktidarı ele geçirmek için 1960'lı yıllarda kurulan bir örgüt olduğunu anlatan Şentop, "Hep soruyorlar, 'Siyasette FETÖ'cü yok mu?' diye. Siyasette; poliste, askeriyede, yargıda olduğu kadar olmamıştır. Çünkü örgüt bürokrasiyi ele geçirerek yönetmek istedi. Siyasette de vardır, 'Tamamen yok' demiyoruz ama darbe yönetimi siyasi parti ele geçirmez çünkü parti kaybederse iktidarı biter. AK Parti iktidara geldiğinde vesayetçi sistemle mücadele etti. Bu vesayetin eski ideolojik insanları ile AK Parti mücadele etti.
FETÖ de bu dönemde vesayet sisteminin içinde aktörlerin yerine geçerek sistemi aynı şekilde yürüttü. Bunun somut örneklerine çok şahit olduk. Kritik noktalarda FETÖ yapılanmasında iktidar tasfiyelere başladı. Bunun ardından 2012'den bu yana direnmeye, daha sonra da MİT Müsteşarına karşı yapılanlarla tepki göstermeye başladılar. Daha sonra gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu derken mücadeleye dönüştü. Bürokrasinin her kademesinde FETÖ ile mücadeleye başladık. Daha sonra da 15 Temmuz'da darbe girişimine kalktılar fakat başaramadılar." değerlendirmesinde bulundu.
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