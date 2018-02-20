Örgüte destek bitme noktasında! Teröristlerin talimatı boşa çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye yönelik düzenlediği “Zeytin Dalı Harekatı” başarılı bir şekilde devam ediyor. Harekatın Türkiye içinde sabote edilmesi için bölücü terör örgütü PKK’nın kandilden talimatlar göndererek yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kaldığı istihbarat birimleri tarafından tespit edildi.

İstihbarat birimleri, terör örgütü PKK’nın HPG-BİM kanadının tüm eylemlerini sosyal medya üzerinden organize ettiğini tespit etti. Bölücü terör örgütünün, sürecin kendi aleyhlerine dönmesiyle birlikte sosyal medya üzerinde istedikleri algıyı oluşturmadığı belirlendi. Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Kürt halkını sokağa dökmeyi amaçlayan PKK/PYD’nin başarısızlığı da raporlara yansıdı.

KÜRT HALKI KANDİL'İ DİNLEMEDİ



Raporda; Kandilin, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin yıl dönümü, Selehattin Demirtaş’ın dava süreci, Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin öldürüldüğünün iddia edilmesi gibi farklı gündemlerle sokağa çıkması yönündeki talimatlarını halk dinlemedi. Bunun üzerine örgüt sürecin aleyhlerine dönmesinden dolayı, kendi sosyal medya adreslerinde dahi talimatlar gündem olmadan paylaşımlardan düştüğü tespit edildi. Bu aşamada PKK/PYD’ye sosyal medya üzerinden tam destek veren FETÖ’nün eylemlere ilişkin sosyal medya paylaşımlarını köpürtmesi de yetersiz kaldı.