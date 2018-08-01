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Örgütün yalanlarına teröristler de inanmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

Kandırarak dağa kaçırdıkları teröristleri artan operasyon baskısıyla örgüt çatısı altında tutmakta zorlanan PKK'nın "teslim olursanız size kötü davranırlar" propagandası, güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesiyle de yalanlandı - Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar sonucu dağılma sürecine giren PKK'dan kaçarak devlete sığınan bir terörist, kamera karşısında verdiği ifadede örgütteki arkadaşlarına "korkmasınlar, sadece yanlış yaptıklarının farkına varsınlar, teslim olsunlar" çağrısında bulundu

SERTAÇ BULUR - Kandırarak dağa kaçırdıkları teröristleri artan operasyon baskısıyla örgüt çatısı altında tutmakta zorlanan PKK'nın "teslim olursanız size kötü davranırlar" propagandası, güvenlik kuvvetlerine teslim olan teröristin ifadesiyle yalanlandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Irak Kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren S.A. geçen hafta Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

Buradaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terörist, güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü kararlı operasyonlar sonucu örgüt içerisinde yaşanan paniği ve çözülmeyi anlattı.

Terörist S.A. kamera karşısında verdiği ifadede, 2012 yılında lise öğrencisiyken kandırılarak terör örgütü PKK'ya katıldığını ancak örgütün iç yüzünün anlatıldığı gibi olmadığını, defalarca kötü muamele gördüğünü aktardı.

Güvenlik güçlerine teslim olunması durumunda kendilerine "işkence ve kötü muamele" yapılacağı şeklinde propaganda yapıldığını vurgulayan S.A. bunun aksine görevlilerden şefkat ve merhamet gördüğünü ifade etti.

- Örgütte moraller bozuk

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından terör örgütü PKK'da çözülmelerin başladığını, morallerinin bozuk olduğunu, kendisi gibi örgütten ayrılmak isteyenlerin bulunduğunu aktaran S.A, bunun önüne geçmek için örgüt mensuplarına büyük baskı yapıldığını belirtti.

Teslim olanlara "kötü muamele" yapıldığına inanan bazı teröristlerin ise teslim olmaktan çekindiğini belirten S.A, örgüt mensuplarına şu çağrıda bulundu:

"Benim yaptığım en büyük hata bundan altı yıl önce örgüte katılmaktı, hatamın farkına geç vardım. Ben biliyorum ki benim konumumda olan birçok kişi var. Bu arkadaşlara söylemek istediğim şu; korkmasınlar, sadece yanlış yaptıklarının farkına varsınlar, teslim olsunlar.

Bütün polis arkadaşlara, asker arkadaşlara yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Teslim olduğum zamandan itibaren bana hiçbir kötü muamele uygulanmadı. Buradan onlara saygılarımı sunuyorum. Benim durumumda olan birçok kişi olduğunu biliyorum. Bunların en kısa sürede teslim olmalarını, yaptıkları hataların fark varmalarını ve devlete sığınmalarını istiyorum."

- Teslim olanların sayısı artacak

Öte yandan AA muhabirine değerlendirmede bulunan güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının yanı sıra Irak'ın Kuzeyinde ve yurt içinde devam eden başarılı operasyonların yarattığı baskı nedeniyle örgütün, kaçmaya çalışan teröristleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi.

Yurt dışında faaliyet gösteren birçok teröristin örgütten kaçtığı bilgisinin sürekli geldiğini aktaran kaynaklar, yakın tarihte Türkiye'ye teslim olacak terörist sayısının artmasını beklediklerini kaydetti.

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