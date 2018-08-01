Örgütün yalanlarına teröristler de inanmıyor

Güvenlik güçlerine teslim olunması durumunda kendilerine "işkence ve kötü muamele" yapılacağı şeklinde propaganda yapıldığını vurgulayan S.A. bunun aksine görevlilerden şefkat ve merhamet gördüğünü ifade etti.

- Örgütte moraller bozuk

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından terör örgütü PKK'da çözülmelerin başladığını, morallerinin bozuk olduğunu, kendisi gibi örgütten ayrılmak isteyenlerin bulunduğunu aktaran S.A, bunun önüne geçmek için örgüt mensuplarına büyük baskı yapıldığını belirtti.

Teslim olanlara "kötü muamele" yapıldığına inanan bazı teröristlerin ise teslim olmaktan çekindiğini belirten S.A, örgüt mensuplarına şu çağrıda bulundu:

"Benim yaptığım en büyük hata bundan altı yıl önce örgüte katılmaktı, hatamın farkına geç vardım. Ben biliyorum ki benim konumumda olan birçok kişi var. Bu arkadaşlara söylemek istediğim şu; korkmasınlar, sadece yanlış yaptıklarının farkına varsınlar, teslim olsunlar.

Bütün polis arkadaşlara, asker arkadaşlara yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Teslim olduğum zamandan itibaren bana hiçbir kötü muamele uygulanmadı. Buradan onlara saygılarımı sunuyorum. Benim durumumda olan birçok kişi olduğunu biliyorum. Bunların en kısa sürede teslim olmalarını, yaptıkları hataların fark varmalarını ve devlete sığınmalarını istiyorum."