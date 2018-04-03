"Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Radyo-yu Hümayun" oyunuyla başladı. Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce Diyarbakırlı oyun yazarı Orhan Asena'nın anısına bu yıl 15'incisi düzenlenen festival, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde, Ankara Devlet Tiyatrosunun sahneye uyarladığı, Özlem Lale'nin yazdığı, İlham Yazar'ın yönettiği "Radyo-yu Hümayun" oyunuyla seyirciyle buluştu. Kentte 29 Nisan'a kadar 9 farklı oyunla 37 temsilin olacağı festivalde ayrıca, kukla, gölge oyunu, dans tiyatrosu, müzikal gibi farklı tekniklerin kullanıldığı çocuk oyunları, atölye çalışmaları gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek. - Çocuklar tiyatroya doyacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan festivalde bu yıl çok sayıda çocuk oyunu da minik tiyatroseverlerle buluşacak. Van, Diyarbakır ve İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenecek çocuk oyunlarının yanı sıra festival kapsamında uçurtma şenlikleri de düzenlenecek.

Bu yıl yaklaşık bin çocukla uçurtma şenliği yapmayı planlayan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, oyunlarıyla 60 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. - "Diyarbakırlı sanatseverler tiyatromuza sahip çıkıyor" DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, açılışta yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğu söyledi. DT'nin 8 festivale imza attığını bunların 6'sının uluslararası, 2'sinin de yerli festival olduğunu belirten Kurt, şöyle konuştu: "Biz Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda festival mevsimi geldiğinde Türkiye'de oynanmış, tutmuş, çok kıymetli, seyirci yapan, beğenilen oyunlarımızı Diyarbakır festivalinde seyircilerimizle buluşturmak istiyoruz. Diyarbakırlı sanatseverlere de jest yapmak istiyoruz çünkü 30 yıldır Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda Diyarbakırlı sanatseverler tiyatromuza sahip çıkıyor, tiyatromuzu hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu nedenle Diyarbakır halkı, tiyatroseverler bu festivali hak ediyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Diyarbakır Devlet Tiyatromuz bu yıl 50 bin fazla seyirciye ulaştı. Her türlü oyunu oynuyor, salonlarımız hiç boş kalmıyor. En önemli şey festival ve sezon döneminde seyircinin hem repertuvardaki oyunlara hem de festivaldeki oyunlara sahip çıkmasıdır."

Açılışta, Vali Vekili Mesut Gazi Ambarcı ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit de konuşma yaptı. - "Huzur geldi, terör olayları kalmadı" Festivale gelen vatandaşlardan Mine Butakın, kentin uzun yıllar terörle anıldığını, bundan böyle bu şekilde bilinmesini istemediklerini belirterek, "Şu anda huzur geldi, terör olayları kalmadı, inşallah böyle de devam edecek." dedi. Festival ve çeşitli kültür etkinliklerinin şehre olumlu katkı sunacağına işaret eden Butakın, "İnsanların kente bakış açısı değişecektir. Diyarbakır'ı gelip görsünler, bence çok güzel bir şehir. Tarihi de insanları da güzel, terör falan da yok, korkmasınlar gelsinler." şeklinde konuştu. Torunu ve kızıyla festivalin açılışına gelen Adnan Ceviz, bir zamanlar birçok olumsuzlukla anılan kentin artık son zamanlar güzel ve olumlu şeylerle gündeme geldiğini ifade etti. Bunlardan birini de tiyatro festivali olarak tanımlayan Ceviz, "Bütün oyunların biletleri tükenmiş. Bu durum beni hem üzdü hem de mutlu etti. Bu kadar ilgi duymaları güzel bir şey." dedi.