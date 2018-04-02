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Orhan Birdal; "Erzincan’a özel önem veriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 07:25 | Son Güncelleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Erzincan Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen “ ERDEF’te Hasbıhal” programına katıldı.

Orhan Birdal; "Erzincan’a özel önem veriyoruz"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Erzincan Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen “ ERDEF’te Hasbıhal” programına katıldı. Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Birdal, vatandaşların sorularını cevaplandırdı.
Toplantı başında programla ilgili bilgi veren Federasyon Başkanı Selahattin Ayvaz, Bürokrat, işadamı, akademisyen ve siyaset adamları ile Erzincanlıları bir araya getirerek, birbirleri ile tanıştırmayı, gelişmeler hakkında bilgi almayı ve sorunları dile getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Daha sonra otuz altı yıl devlet bürokrasisinde yer alan Orhan Birdal’ın Erzincan’da yıllarca görev yaptığını, Şehri iyi tanıdığını, bu tecrübe ile bugün Bakanlıkta önemli projelere imza attığını açıkladı.
Başarı için Vizyon ve Cesaret Gerekiyor
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmaları anlatarak başladığı konuşmasında “ Hava, deniz ve kara ulaştırmasında 21.yy değerlendirmesi ve gelecek planlamasının iyi yapılması, ve buna uygun projelerin başlatılması hem cesaret hem de vizyon gerektiriyordu. Ulaştırma alanında bölgenin cazibe merkezi artık Türkiye olmuştur” dedi.
Ulaştırma hizmetlerindeki gelişmeleri ve yapılan çalışmaları örnekleri ile anlatan Birdal, havaalanları, tren hatları, denizcilik sektörü ve haberleşme yatırımları hakkında bilgi verdi.
Hızlı Tren’de Proje İhalesi
Erzincan için önemli olan Hızlı Tren ile ilgili gelişmeleri de anlatan Orhan Birdal, Ankara- Sivas hattında ray döşemelerin başladığını, Sivas -Zara arasının yapım ihalesine çıktığını belirterek “ Zara- Refahiye- Erzincan hattı proje ihalesi aşamasına geldi. İnşallah yakın zamanda bu ihale yapılacak ve bu hatta çalışmalar başlayacaktır. Hızlı Tren hattı Refahiye ile Kemah arasından Erzincan’a ulaştırılacak” dedi.

Orhan Birdal;

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