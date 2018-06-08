ORHAN GENCEBAY'DAN TAZİYE ZİYARETİ

* Orhan Gencebay,
"(Erdoğan Demirören'in vefatı) Son derece büyük hizmetler yapan, nice insanlara yol gösteren, yardım eden harika bir insandı. Ülkemize çok hizmet etmişti"
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - -İSTANBUL DHA
Sanatçı Orhan Gencebay, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat ettiği hastaneye geldi. Çıkışta açıklama yapan Gencebay, "50 yıllık bir dostluğumuz vardı. Çok sevdiğim bir insandı. Birbirimizi çok severdik. Son zamanlarda görüşemediğimiz için üzgündüm" dedi.
"Çok sevdğim bir ağabeyimi kaybettim ve dün rahatsız olduğunu öğrendim" diyen Orhan Gencebay, "Son derece büyük hizmetler yapan, nice insanlara yol gösteren, yardım eden harika bir insandı. Ülkemize çok hizmet etmişti. Herkesin sevdiği, saydığı bir insandı. Allah'ın emri kısmet. Ağabey-kardeş gibi birbirimizi çok severdik. Ne kadar birbirimizi görmesekte 'nerede kalmıştık' diye başlardı herşeye. Ailecek çok sevdiğim ailesini de çok sevdiğim kişiydi. Hastaneye geldik ziyarete. Çıkmışlar, inşallah onları görmeye gidiyoruz. Allah sabır versin geride kalanlara. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Acımız büyük" diye konuştu.
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-Gencebay'ın açıklaması
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