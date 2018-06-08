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Orhan Gencebay'dan taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:45 | Son Güncelleme

SANATÇI Orhan Gencebay, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat ettiği hastaneye geldi.

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) SANATÇI Orhan Gencebay, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat ettiği hastaneye geldi. Çıkışta açıklama yapan Gencebay, "50 yıllık bir dostluğumuz vardı. Çok sevdiğim bir insandı. Birbirimizi çok severdik. Son zamanlarda görüşemediğimiz için üzgündüm" dedi.
"Çok sevdğim bir ağabeyimi kaybettim ve dün rahatsız olduğunu öğrendim" diyen Orhan Gencebay, "Son derece büyük hizmetler yapan, nice insanlara yol gösteren, yardım eden harika bir insandı. Ülkemize çok hizmet etmişti. Herkesin sevdiği, saydığı bir insandı. Allah'ın emri kısmet. Ağabey-kardeş gibi birbirimizi çok severdik. Ne kadar birbirimizi görmesekte 'nerede kalmıştık' diye başlardı herşeye. Ailecek çok sevdiğim ailesini de çok sevdiğim kişiydi. Hastaneye geldik ziyarete. Çıkmışlar, inşallah onları görmeye gidiyoruz. Allah sabır versin geride kalanlara. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Acımız büyük" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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Fotoğraflar // Erdoğan Demirören'i kaybettikFotoğraflar // Erdoğan Demirören'i kaybettik
Fotoğraflar// Erdoğan Demirören'i kaybettikFotoğraflar// Erdoğan Demirören'i kaybettik
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