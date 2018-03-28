Orhan Kemal Edebiyat Festivali başlıyor

Adana’da Çukurova Belediyesince bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Orhan Kemal Edebiyat Festivali 30 Mart Cuma günü başlıyor.

Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Türk şiirinin usta ismi Ataol Behramoğlu’nun onur konuğu olarak katılacağı bir dizi etkinlikle 30 Mart Cuma günü saat 11.00’de çocuk korosunun mini konseriyle başlayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Adana, Mersin, Tarsus, Silifke, İskenderun ve Antakya’dan şair ve yazarların katılacağı festival, başrolünü Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in oynadığı, Ayça Öztorun’un senaryosunu yazdığı, Fatih Koca’nın yönettiği "Görüş Günü" adlı 26 dakikalık kısa film gösterimi ile devam edecek; usta şair Ataol Behramoğlu’nun şiirli sohbeti ile sürecek.

İmza, şiir, söyleşi, sergi, konser

Tüm yazarların kitaplarını imzalayacağı 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nde ilk gün Ataol Behramoğlu, A.Telli, Prof. Dr. Haluk Gökalp’in şiir sergileri, Sevdamız Türkçe söyleşisi, O.Kemal Filmleri, İki Kelam Bir Şiir etkinliği; 31 Mart’ta yine saat 11.00’den itibaren ‘Sosyal Medya Yararlıdır-Zararlıdır’ konulu münazara, İyi ki Farklıyız; Böyle Daha Güzeliz adlı tartışma, Edebiyatçı Gazeteci konferansı yapılacak. Görüş Günü’ filminin 18.30’daki ikinci kez gösterimi ile sürecek olan festival saat 19.30’daki Mazlum Çimen konseri ile sona erecek.