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Orhan Miroğlu Mardinli okurlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Kürt meselesi üzerine yazdığı ´Yeni yüzyıl, Kürtler ve bağımsızlık´ adlı son kitabını Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Parkı’ndaki stantta okurlarına imzaladı.AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardinli okurlarıyla buluştu.

Orhan Miroğlu Mardinli okurlarıyla buluştu

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Kürt meselesi üzerine yazdığı ´Yeni yüzyıl, Kürtler ve bağımsızlık´ adlı son kitabını Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Parkı’ndaki stantta okurlarına imzaladı.
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardinli okurlarıyla buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Parkı’ndaki imza gününe Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve bir çok vatandaş katıldı. Burada konuşan Orhan Miroğlu, “Biraz kalın bir kitap ama inanıyorum ki bölüm bölüm okuyup okuyup keyfine varacağınız bir kitap. Ben bir bilim insanı değilim. Dolayısıyla bu kitabın dili bir üniversiteli dili değil hepsi sizin hikayeleriniz. Ve bilhassa beraber çalıştığımız güvenlik mensubu kardeşimizin hikayelerinin yer aldığı bir kitap. Bunların bize verdiği emeği ve hayatını vermesini unutamayız. Onu kızımdan ayırmazdım. Beraber köylere gittik, beraber tandır ekmeği yedik” dedi.

Orhan Miroğlu Mardinli okurlarıyla buluştu

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