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Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 14:49 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili bir yazı kaleme alan Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu, Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yayımlanan klasik aracını sürdüğü görüntüleri değerlendirdi. Uğurluoğlu, polis ekiplerine Bahçeli'ye ceza verme çağrısında bulundu.

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen günlerde yayımlanan klasik aracını sürme görüntülerini değerlendirdi. Uğurluoğlu, Bahçeli'nin hem emniyet kemeri takmadığını hem de trafik ihlali yaptığını yazdı. Bahçeli'nin plakasını veren Uğurluoğlu, polise Bahçeli'ye ceza verme çağrısında bulundu.

İşte Uğurluoğlu'nun yazısının o bölümü:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendi kullandığı klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde turladığı anların görüntüleri, MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

4 şeritli yolda en soldan 2. yani en sağdan 3. şeridi işgal ediyor, sağından 2, solundan 1 araç aynı anda geçiş yapıyor ki demek yavaş sürüyor.

Bu durumda en sağ şeritten sürmesi lazım ki, 1. trafik ihlalidir.

  1. ihlal ise emniyet kemerini bağlamamasıdır.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında gösteri yapan trafik magandalarını plakalarından nasıl tespit edip ceza uyguluyorlarsa Devlet Bahçeli'ye bu 2 trafik ihlalinden ceza uygulanması gerekir.

1970 model Ford Taunus model aracın plakasını vererek trafik polislerine yardımcı olayım: 06 TCD 07"

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
orhan uğurlu da kuyruk acısı mı var ki?
o kadar trafik magandası var insanların hayatını riske atan onlara hiç ceza uygulanmıyor da Devlet Bahçeli mi kaldı ceza uygulanacak. sizin başka işiniz yok mu uğraşacak...................
kıskandıysan sende sür bari dallama
O modellerde otolarda emniyet kemeri yok sanırım
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