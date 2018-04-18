Orhangazi MYO’da ‘Kariyer Günleri’ başladı

Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Kariyer Günleri başladı.

MYO binasındaki Kariyer Günleri’nin açılış törenine UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Kaymakam Yalçın Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler iştirak etti. Yusuf Ulcay, Türkiye’de 7 buçuk milyon öğrencinin bulunduğunu açıkladı. Avrupa genelinde en fazla üniversite öğrencisine sahip ikinci ülke olduğumuzu kaydeden Rektör Yusuf Ulcay, “En fazla öğrenci nüfusuna sahip ülke olmamız bizi en iyi ekonomiler arasına sokmuyor. Almanya’da bizden daha az öğrenci var. Ancak ekonomik olarak maalesef daha öndeler. Demek ki sayı nitelik açısından kendimizi bir miktar daha geliştirmemiz gerekiyor. Yaklaşık 2 milyon açık öğretim öğrencisi, 500 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve kalan 4 milyona yakın fakülte ve 1 milyon da meslek yüksekokulu öğrencisi var. Gelişmiş ülkelerde ise meslek yüksekokulu okuyan öğrenciler çok daha fazla oluyor. Bizde oran neredeyse yarı oranın daha altında. Onlar beşeri kaynaklarını çok iyi kullanıyorlar. Yani insan güçlerini en iyi şekilde kullanan ülkeler daha iyi ekonomik şartları yakalıyor. Bu ülkelerde mesleği olmayan hiçbir vatandaş yok” dedi.Türkiye’nin 2023 yılında 250 bin doktora yapacak öğrenci hedefi olduğunun altını çizen Rektör Ulcay; “Şuanda rakam 100 bin seviyelerinde. Bizim üniversitemizde ise bu rakam 5 bin civarında. Demek ki 5 kat büyümemiz gerekiyor. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Bizim kadar öğrencilerimizin de bu hedefe inanması gerekiyor. Planlamak ve bu doğrultuda çalışmak gerekiyor” diye konuştu.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ise yaptığı konuşmasında böylesi organizasyonların öğrencilerin ufuklarını açması bakımından büyük önem taşıdığına işaret etti.

Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz da konuşmasında, öğrencilere baktığı zaman kendi geçmişini hatırladığını vurguladı. Öğrencilerin yaşadığı tüm sıkıntıları kendisinin de birebir yaşadığını belirten Kaymakam Yalçın Yılmaz, “Sıkıntı yaşadım diye asla pes etmedim. Her zaman geleceğe baktım ve çok çalıştım. Bu günler Türkiye açısından büyük önem taşıyor. Sizler için de önem taşıyor. Geçmişte biz Avrupa mallarını tercih ediyorduk. Şimdi artık böyle bir Türkiye yok. Artık kendisi her şeyi yöneten bir Türkiye var. Bugün baktığımızda Ar-Ge’sini kendisi yapan, kendi silahını yapan, savunma sistemlerini kendi kuran bir Türkiye var. Biz bu bilgileri yurt dışından ithal etmedik. Kendimiz yaptık. Sizlerin de geleceğini çok parlak görüyorum. Bizim geldiğimiz noktadan çok daha iyi yerlere geleceğinize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Asil Çelik MYO Müdürü Prof. Dr. Birol Taş, meslek yüksekokulu olarak ilk kez kariyer günleri etkinliği düzenlediklerinin bilgisini verdi.

Açılış töreninin ardından düzenlenen ilk oturumda Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce konuşmacı olarak yer aldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce konuşmasında Türkiye’nin 2023 hedefleri ve geleceğin meslekleri konusunda öğrencilere bilgiler verdi. Konuşmanın sonunda MYO Müdürü Prof. Dr. Birol Taş, sunumlarından ve katkılarından dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce’ye teşekkür belgesi takdim etti.