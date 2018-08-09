HABER

'Orient Queen' ile 195 Lübnanlı Bodrum'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

BODRUM Gemi Yanaşma İskelesi'ne, bu sabah Bahama bayraklı, 120,8 metrelik 'Orient Queen' isimli kruvaziyer geldi.

'Orient Queen' ile 195 Lübnanlı Bodrum'a geldi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM Gemi Yanaşma İskelesi'ne, bu sabah Bahama bayraklı, 120,8 metrelik 'Orient Queen' isimli kruvaziyer geldi. Gemiden inen Lübnanlı 195 yolcu, Bodrum Çarşısı'nda gezip, alışveriş yaptı.
Bodrum'a plansız gelen, 120,8 metre uzunluğunda ve 16,82 metre genişliğindeki 7 bin 478 grostonluk 'Orient Queen' isimli kruvaziyer, Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Gemiden Lübnanlı 195 yolcu indi. Bodrum Çarşısı'nı gezen Lübnanlılar, alışveriş yapıp, sahildeki kafeterya ve restoranlarda oturdu. Bodrum'a bu yaz 3'üncü kez gelen ve 144 personeli olan 'Orient Queen'in, ek sefer yaparak, Santorini'den geldiği öğrenildi. Geminin, akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek üzere limandan ayrılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
Bingöl'de engellilerden toplu ulaşım hakları için dilekçeBingöl'de engellilerden toplu ulaşım hakları için dilekçe
Şehit eşinin ismini oğluna verdiŞehit eşinin ismini oğluna verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.