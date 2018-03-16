Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Bugün 16 Mart Cuma. Bir mübarek Cuma gününe daha geldik. Bu özel günde İslam aleminin dört bir köşesinde Müsülamlar Cuma namazına gidecek, vaazı dinleyecek ve ibadetini eda edecek. Ayrıca mübarek Cuma günü vesilesi ile dualarını, iyi dileklerini sevdiklerine ulaştırmak isteyenler, yakınları ile güzel ve anlamlı Cuma mesajları paylaşacaklar.

Mart ayının 3. Cuma gününe geldik. Siz de yakınlarınızla böyle mesajlar paylaşmak isterseniz sizin için orijinal Cuma mesajları hazırladık.

Aşağıdaki listeden istediğinizi seçip Whatsapp, Facebook, Instagram, SMS gigi kanallardan paylaşabilirsiniz. İsteyenler için resimli Cuma mesajları galerimiz de haberimizin devamındadır.

ORİJİNAL CUMA MESAJLARI