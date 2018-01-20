HABER

Orkan Çınar Atiker Konyaspor'da

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 16:30 | Son Güncelleme 46 dakika önce

- Yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş'ta forma giyen Orkan'ı sezon sonuna kadar kiraladı - Orkan Çınar: "Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Konyaspor'da olduğum için mutluyum. İnşallah bu altı ay her iki taraf için de güzel geçer"

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ta forma giyen Orkan Çınar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Orkan Çınar ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan imza töreninde, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan Beşiktaş Kulübü'neteşekkür ediyorum. Bu hakikaten önemli bir transferdi. Sayın hocamız da bu transferi çok istedi. Kendisinin yeteneği de belli, kumaşı da belli. Bu yüzden Orkan'ı aramızda görmekten dolayı mutluyuz. İnşallah ikinci yarıda takımımızın önemli taşlarından biri olacaktır. Kendisine 'hoş geldin' diyor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Orkan Çınar da Yılmaz'a teşekkür ederek, "Bana karşı duyduğu güveni hissediyorum. Hocamızla da konuştum, onun da güvenini aldığım için çok mutluyum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Konyaspor'da olduğum için mutluyum. İnşallah bu altı ay her iki taraf için de güzel geçer. Elimden geleni yapacağımdan ve katkıda bulunacağımdan eminim. O yüzden sabırsızlıkla ilk maçı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çınar'ın Atiker Konyaspor'da 17 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

İbrahim Kutluay ve Meryem Uzerli baş başa eğlendi

İbrahim Kutluay ve Meryem Uzerli baş başa eğlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazişehir Gaziantep’te transfer

Gazişehir Gaziantep’te transfer

Afrin'e hava harekatı başladı mı? Sınır hattında uçak sesleri...

Afrin'e hava harekatı başladı mı? Sınır hattında uçak sesleri...

AK Partili vekilden en sert tepki! 'Abdullah Gül yezitbaşı gibi'

AK Partili vekilden en sert tepki! 'Abdullah Gül yezitbaşı gibi'

Efsane türkü mahkemelik oldu!

Efsane türkü mahkemelik oldu!

Maçın ardından

Maçın ardından

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli bu akşam görüşecek

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli bu akşam görüşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.