Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Orman Amenajman Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığının Orman Amenajman Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Orman Amenajman Yönetmeliği'nin yangın, fırtına, kar, çığ, sel gibi cansız varlıkların ormanlar üzerinde meydana getirdikleri etkilerin kapsamına ilişkin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ilgili kurum "Çevre ve Orman Bakanlığını", "Orman ve Su İşleri Bakanlığı" olarak değiştirildi.
Aynı Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrası, "Orman amenajman başmühendisliklerini denetleyen amenajman rehberlik ve denetim başmühendisleriyle, 5531 Sayılı Kanun'a göre denetim yapan serbest yeminli meslek mensupları, denetimin mevzuata uygun yapılmasından sorumludur." olarak düzenlendi.
Yönetmeliğin 81'inci maddesinde yer alan "Konusunda uzman teknik elemanlar ve işletme şefi" ibareleri kaldırılarak, amenajman planında öngörülen gençleştirme çalışmalarının detay silvikültür planlarına göre yürütüleceği belirtildi.
Yönetmeliğin 93'üncü maddesinde yer alan plan ünitesi ormanlarında yangın, fırtına, kar, böcek, mantar, hava kirliliği gibi etkenler sonucu, kimi zararların oluşmasına ilişkin meydana gelebilecek zararın oluş biçimi, yeri, zamanı ve büyüklüğüne göre yapılacak işlemlerde de değişiklik yapıldı.
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