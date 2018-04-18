Orman Bölge Müdürlüğü yangın sezonuna hazır

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, 520 işçi, 114 araç 2 helikopter ve ve Adana’da konuşlu 1 amfibik uçakla yangın sezonuna hazır olduklarını söyledi.

Altındaş, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, orman yangınlarıyla hem havadan hem karadan, teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiğinin altını çizdi.

Altındaş, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nde 520 işçi, 49 arazöz, 18 su tankeri, 29 ilk müdahale aracı, 8 dozer, 5 greyder ve 5 treylerin kara gücünü oluşturduğunu kaydetti.

Arsuz, Dörtyol’da konuşlanan 2 su atma özelliği taşıyan helikopter ile Adana’da konuşlu 1 amfibik uçağın da yangınlarla mücadelede hava gücünü oluşturduğunu belirten Altındaş, "Yılda ortalama 200 yangın çıkıyor. Bölgemizde orman yangınlarında ortalama yılda 150/200 hektar ormanlık alan zarar görüyor. Yangınların yüzde 20’si ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 7’i kasıt, yüzde 5’i yıldırımdan, yüzde 1’i demiryolu rayı ve eskiyen elektrik hatlarından yüzde 67’si doğrudan insan faktörlü olarak ortaya çıkıyor. Yangınların yüzde 80’i 11.00-20.00 saatlerinde çıkmakta. En çok yangını Hatay ilimizde Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yaşıyoruz. Bölgemizde yasadığımız 180 yangının 129 adedinin Hatay ilimizde olması Hatay’da yasayan vatandaşlarımızın daha dikkatli davranmasını gerektiriyor. Orman yangınlarıyla mücadelede hava araçlarının daha etkin müdahalede bulunabilmesi için 62 yangın havuzu ve 200 civarında baraj ve göletten faydalanılıyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak tüm birimlerimizle yangın sezonuna yönelik hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlardan, gördükleri en ufak dumanı dahi 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen’de, bölgedeki orman yangınları hakkında sunum gerçekleştirdi.