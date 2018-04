Orman Bölge Müdürü ile Karayolları Bölge Müdürü arasında ‘izin’ tartışması

Kastamonu İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Kastamonu Orman Bölge Müdürü ile Karayolları 15. Bölge Müdürü arasında ‘orman izin’leri tartışması yaşandı. Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, “Orman Bölge Müdürlüğü, orman izinlerini geciktirdiği için projelerimizin önünü tıkıyor” dedi. İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Yaşar Karadeniz, “İlimizde 785 adet proje yürütülüyor. Bunlardan 35 tanesi bitmiş durumda, 291 proje devam ediyor. 253 proje ihale aşamasında, 206 henüz başlamamış durumda. Projelerimizin toplam tutarı 10 milyar 567 milyon 489 bin TL’dir. Program yılı ödeneği 739 milyon 887 bin TL. Bugüne kadar yapılan harcama ise 253 milyon 22 bin TL’dir. Projelerin nakdi gerçekleşme oranı bugün itibariyle yüzde 20’dir” dedi. Kastamonu’nun bu yılki KÖYDES ödeneğinin 73 milyon 176 bin 260 lira olduğunu belirten Vali Yaşar Karadeniz, “KÖYDES projeleri ile ilgili onay süreci tamamlandı. Dolayısıyla ihale süreçlerini artık başlatabilirsiniz. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bir an evvel o süreçlere başlayın” talimatında bulundu.

“Ormanın izin sürüleri, projelerin aksamına neden oluyor”

İl Koordinasyon Kurulunda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün orman izinlerini geciktirmesi yüzünden projelerinin aksadığı tartışması yaşandı.

Koordinasyonda bilgilendirmede bulunan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hayati Özgür, “Orman izinleri konusunda uzun zamandır bu sıkıntı var. Özel İdaremiz, Karayolları, DSİ, Enerji veya doğalgaz gibi firmalarımızla bu sıkıntıları sürekli yaşıyoruz. Kastamonu’nun yüzde 66’sı orman, dolayısıyla ormandan geçen her şey için bir izin belgesi vermek gerekiyor. İhale yapıldıktan sonra bizden izin almak için geliyorlar. Bize izin belgeleri ulaştırıldıktan sonra bizler, 2 ay gibi bir sürede bu izinleri verebiliyoruz. Eğer bize proje aşamasında bu izinler alınırsa projelerde aksamalar olmaz” diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, “Ormandan izin süreçlerinde çok fazla bekliyoruz. İzin sürecinde harcanması gereken bir para var. Bu parayı bizler nasıl harcayabiliriz. Çünkü parayı harcayacak kişi müteahhit firmadır. Kurum olarak ben nasıl para harcayayım izin almak için. Bunun içinde projenin ihale edilmesi gerekiyor. Bu izin dosyaların her biri para demek. Ormandan izin almak için ciddi paralar yatırılıp, hazırlıklar yapılıyor. Biz, bu süreçte Bölge Müdürlüğümüzden anlayış bekliyoruz. Örnek, bizim Karayollarından herhangi bir kurumun bir çalışması geçecek olduğu zaman bizimle protokol yapmak zorunda kalıyor. Biz, yol üzerindeki çalışmaları başlatıyoruz, protokolünde arkasından gelmesine müsaade ediyoruz. Yani herhangi bir kurumun çalışmasının önüne engel olmuyoruz. Ama ormandan izin almak, hakikatin uzun zaman alıyor, süre alıyor. Sonuçta bunlar bürokratik işler. Çünkü proje belli, bu projenin bu ormanın içerisinden geçeceği de belli olmuş. Sonuçta bu izinlerin, projenin önünde engel oluşturmasına bir anlam veremiyorum. Proje çalışmaları başlasın, gerekli izinler, bürokratik çalışmalarda arkasından gelsin” şeklinde konuştu.

Kastamonu’da çalışma mevsiminin 4 ay olduğunu söyleyen Özendi, “Biz, bu 4 aylık sürede çalışamazsak bu memlekette hiçbir işi yürütemeyiz. Bizim tek isteğimiz, bölge müdürümüzün biraz daha işlerin önünü açması. Bürokratik işler devam etsin ama projede çalışmalar başlasın. Biz bunu istiyoruz kendilerinden. Her yıl orman izinleri yüzünden bizim projelerin 1 yıl geriye atıyor. Projelerimiz ilerlemiyor. Bunun artık hükümetler nezdinde bir çözüm bulması gerekiyor. Şimdi bizler, buradaki izin yüzünden binlerce lira para kaybediyoruz. Ama oradaki 50-60 ağacın kesiminden devletimiz 10 katı daha fazla para kaybediyor. 50-60 ağacın kesiminden para kazanıldığını zannediyorlar ama öbür taraftan çok daha fazla para kaybedildiği bilinmiyor. Bizler, Ocak ayında bir ihale yapıyoruz. İhale süreci Mayıs ayında bitiyor ve firmaya yer teslimi yapıyoruz. Firmanın Orman Bölge Müdürlüğümüzden izin alması Ekim-Kasım ayını buluyor. Ondan sonra zaten kış mevsimi giriyor, bizim projemiz bir yıl sekteye uğramış oluyor. 6 ay boyunca Ormandan izin bekliyoruz” ifadelerini kullandı.