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Orman Ceza Hukuku Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:24 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindekiler, Bolu İdare Mahkemesi Başkanlığını ziyaret etti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Bolu İdare Mahkemesi Başkanlığını ziyaret etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yargıtay ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından Abant'ta düzenlenen "Orman Ceza Hukuku" sempozyumuna katılan Cirit, Yılmaz ve Akçil, toplantının ardından Bolu İdare Mahkemesini ziyaret ederek, hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu'da yapılan çalışmalar hakkında, ziyaretçilere bilgi verdi.

Daha sonra Cirit, Yılmaz ve Akçil, Bolu'da görev yapan hakim ve savcılarla bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit

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