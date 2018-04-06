Orman Haftası’nda şehitler anısına fidan

Bursa’da şehitler anısına 60 adet fıstık çamı dikildi.

Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Mudanya Hasköy Ülkü Mahallesi’ndeki ağaçlandırma sahasında oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Adalet Ormanı’nda buluşan Müzeler Şube Müdürlüğü çalışanları, 60 adet fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü, Orman Haftası’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Mudanya Hasköy Ülkü Mahallesi’ndeki ağaçlandırma sahasında oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Adalet Ormanı’nda buluşan Müzeler Şube Müdürlüğü çalışanları, 60 adet fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdür Vekili Muhterem Çevik’in de katıldığı etkinlikte, daha yeşil bir Bursa için farkındalık oluşturuldu. ‘Müzeler varsa geçmişin, ağacın varsa geleceğin var’ anlayışı ile fidan dikimini gerçekleştiren müze çalışanları, kendilerine bu imkânı tanıyan Bursa Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.