DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da orman köylüsünün yüzü, dağlık alanlarda yetişen menengiç ağaçlarının Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Siirt'ten getirilen aşılarla fıstığa dönüştürülmesiyle gülecek. Orman Genel Müdürlüğünce çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olan fıstığı il genelinde yaygınlaştırmak ve orman köylüsüne gelir sağlamak amacıyla yürütülen proje ile dağlık alanlarda doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarına aşılama yapılıyor. 6 bin 500 hektar alanda gerçekleştirilecek çalışma ile kentte oluşturulacak yaklaşık 240 bin fıstık ağacından yılda 2 bin 400 ton ürün alınması hedefleniyor. Yılda 50 milyon lira kazanç getirmesi öngörülen fıstık üretimi, orman köylüsüne umut oldu.

\ - "Diyarbakır'da 240 bin fıstık ağacımız olacak" Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başladıkları menengiç aşılaması projesinde başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. İlk etapta bozuk ormanları rehabilite etmek için yola çıktıklarını, bu kapsamda geçen yıl kentte büyük bir menengiç potansiyelini fark ettiklerini ifade eden Eratilla, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yarımkaş köyünde geçen sene 250 bin menengiç aşılaması yaptıklarını, bunun yaklaşık 180 bininin tuttuğunu, yüzde 70 civarında başarı elde ettiklerini belirtti.

Elde edilen başarının güveni getirdiğini ve bu güven sayesinde de çalışmayı kent geneline yayma kararı aldıklarını ifade eden Eratilla, ilçeler de dahil 6 bin hektarlık alanı projelendirdiklerini aktardı. Eratilla, proje tamamladığında Diyarbakır'da 6 bin 500 hektarlık alanda menengiç aşılaması yapılmış olacağına işaret ederek, Diyarbakır'da 720 bin aşı yapmayı planladıklarını dile getirdi. "Bu çalışmayla Diyarbakır'da yaklaşık 240 bin fıstık ağacımız olacak." diyen Eratilla, projenin toplam bedelinin 5 milyon 785 bin lira olacağını belirtti. Eratilla, şöyle devam etti: "Bu menengiç sahaları 3 yıldan sonra ürün vermeye başlayacak. Ürün almaya başladıktan sonra Diyarbakır'da yıllık ortalama 2 bin 400 ton ürün alınmasını hedefliyoruz. Diyarbakır'da yıllık fıstığın 50 milyon lira gelir getirmesi hesaplanmakta. Bunun tamamı da orman köylülerinin faydalanacağı bir gelir. Yani bozulmuş bir ormanlık alanda yaptığımız az bir maliyetle büyük bir faydayı orman köylüsüne sağlamış oluyoruz." - "Diyarbakır Siirt'i geçecektir"