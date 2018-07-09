Orman Müdürü Akın: Yandıktan sonra işgal edilmiş 1 metrekare alan gösteremezsiniz

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangının ardından ağaçlandırılan ormanlık alanları helikopterle inceledi. Basın mensuplarının da bulunduğu helikopterle yaptığı incelemenin ardından konuşan Akın, yanmış hiçbir sahanın imara açılamayacağını belirterek, "Yanan sahaları hemen ağaçlandırıyoruz. Türkiye'de yandıktan sonra işgal edilmiş 1 metrekare alan gösteremezsiniz" dedi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangından hemen sonra aynı yıl içinde ağaçlandırılan ormanlık alanları basın mensuplarını da aldığı helikopterle inceledi. Yalçın Akın, yangınların yoğun olduğu yaz döneminde, risklere karşı tam anlamıyla hazırlıklı ve donanımlı olduklarını söyledi. Akın, "Bünyemizde 1 helikopter, 41 orman itfaiye aracı, 12 su ikmal aracı, 20 ilk müdahale arazözü, 8 dozer, 7 greyder, 6 kepçe, 2 treyler kullanıma hazır halde bekletilmeye başlandı" dedi.

47 BİN AĞAÇ YANDI, 131 BİN FİDAN DİKİLDİ

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, personeli ve basın mensuplarıyla beraber 2015 yılında Mudanya ilçesinde yanan 170 hektarlık alan başta olmak üzere diğer ağaçlandırma sahalarını ve maden rehabilitasyon sahalarını havadan inceledi. Bu sahalarda yapılan çalışmaları anlatan Akın, yangında 170 hektarlık alanda 47 bin 696 ağacın yandığını, yanan ağaçlara karşılık 131 bin ağaç fidanı dikilip, 800 kilogram da kızılçam tohumu ekildiğini söyledi.

'YANDIKTAN SONRA İŞGAL EDİLMİŞ BİR ALAN GÖSTEREMEZSİNİZ'

Yanmış hiçbir sahanın imara açılamayacağını vurgulayan Yalçın Akın, ""2015 yılı Ağustos ayında Mudanya'daki saha yandı ve aynı yıl içerisinde yapılan arazi çalışmaları neticesinde hemen ağaçlandırıldı, şu an 3 yaşında. Biz yanmış sahaları hemen aynı yıl içinde mutlaka ağaçlandırıyoruz ve devamında da bakımnı yapıyoruz. Hiç kimsenin burada herhangi bir işgalinin olmasına izin vermiyoruz.15 yıl bu sahaları mutlaka takip ediyoruz. Türkiye'de, yandıktan sonra işgal edilmiş 1 metrekarelik bir alan gösteremezsiniz" diye konuştu.